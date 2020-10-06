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  • Готовим осенью: рецепт ароматного супа из запеченных грибов
06 октября 2020, вторник, 07:17 16
Жизнь 2020-10-06T08:00:01+03:00
Українські Новини
Готовим осенью: рецепт ароматного супа из запеченных грибов

Готовим осенью: рецепт ароматного супа из запеченных грибов

Ольга Фандорина
Рецепт, Грибы, Осень, рецепты, Суп-пюре, Приготовление, Рецепт супа
Грибной суп-пюре. Фото: Depositphotos
Грибной суп-пюре. Фото: Depositphotos

В октябре в украинских лесах традиционно много грибов - подберезовики, подосиновики, белые грибы, опята, маслята и множество других. И этот год не стал исключением - люди приходят с "тихой" охоты с полными корзинками душистых грибов, пахнущими осенью и припорошенными сосновыми иголками и листьями. А уже дома из них можно приготовить ароматный и наваристый осенний суп из запеченных грибов, который порадует всех домочадцев. Рецептом поделилась выпускница кулинарной школы Ольга Фандорина. 

Нам нужно:

1 кг любых грибов
4 ст.л. растительного масла
1 небольшой пучок петрушки
650-750 мл овощного бульона
соль
черный молотый перец по вкусу
оливковое масло для подачи
сухарики для подачи

Готовим:
Разогрейте духовку до 190°C. Большой неглубокий противень застелите фольгой или бумагой для выпечки.

Удалите ножки у грибов, шляпки разрежьте на четыре части. Сбрызните грибы растительным маслом, приправьте солью и перцем, перешайте руками. Поставьте в духовку и запекайте 25 минут. Добавьте в противень очищенный чеснок и верните в духовку еще на 5-7 минут.

Переложите все содержимое противня, вместе с соками, в чашу блендера. Добавьте листья петрушки (отложите немного для украшения) и часть горячего бульона. Измельчите до однородности. Скорее всего, придется закладывать грибы и бульон в блендер частями, чтобы не перегружать.

Разведите суп горячим бульоном до нужной густоты. Приправьте солью и перцем по вкусу. Разлейте по тарелкам, добавьте сухарики, сбрызните оливковым маслом и посыпьте нарезанными листьями петрушки.

Как сообщали Українські Новини, будьте крайне осторожны в сборе грибов - с начала года уже 60 человек отравились грибами, 1 - насмерть.

Ранее Ульяна Супрун развенчала миф о том, что грибы лечат рак.

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