Готовим осенью: рецепт ароматного супа из запеченных грибов

В октябре в украинских лесах традиционно много грибов - подберезовики, подосиновики, белые грибы, опята, маслята и множество других. И этот год не стал исключением - люди приходят с "тихой" охоты с полными корзинками душистых грибов, пахнущими осенью и припорошенными сосновыми иголками и листьями. А уже дома из них можно приготовить ароматный и наваристый осенний суп из запеченных грибов, который порадует всех домочадцев. Рецептом поделилась выпускница кулинарной школы Ольга Фандорина.

Нам нужно:

1 кг любых грибов

4 ст.л. растительного масла

1 небольшой пучок петрушки

650-750 мл овощного бульона

соль

черный молотый перец по вкусу

оливковое масло для подачи

сухарики для подачи



Готовим:

Разогрейте духовку до 190°C. Большой неглубокий противень застелите фольгой или бумагой для выпечки.



Удалите ножки у грибов, шляпки разрежьте на четыре части. Сбрызните грибы растительным маслом, приправьте солью и перцем, перешайте руками. Поставьте в духовку и запекайте 25 минут. Добавьте в противень очищенный чеснок и верните в духовку еще на 5-7 минут.



Переложите все содержимое противня, вместе с соками, в чашу блендера. Добавьте листья петрушки (отложите немного для украшения) и часть горячего бульона. Измельчите до однородности. Скорее всего, придется закладывать грибы и бульон в блендер частями, чтобы не перегружать.



Разведите суп горячим бульоном до нужной густоты. Приправьте солью и перцем по вкусу. Разлейте по тарелкам, добавьте сухарики, сбрызните оливковым маслом и посыпьте нарезанными листьями петрушки.

Как сообщали Українські Новини, будьте крайне осторожны в сборе грибов - с начала года уже 60 человек отравились грибами, 1 - насмерть.

Ранее Ульяна Супрун развенчала миф о том, что грибы лечат рак.

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