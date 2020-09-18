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18 сентября 2020, пятница, 15:13 772
Общество 2020-09-18T16:45:02+03:00
Українські Новини
С начала года уже 60 человек отравились грибами, 1 - насмерть

С начала года уже 60 человек отравились грибами, 1 - насмерть

Ольга Фандорина
Отравление, Грибы, Смерть, Отравление грибами
Грибы. Осень. Погода. Фото: bc-like.com
Грибы. Осень. Погода. Фото: bc-like.com

С начала текущего года 60 человек отравились дикорастущими грибами, 1 человек умер.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья, передают Українськi Новини.

"С начала года зарегистрировано 60 пострадавших лиц вследствие отравления дикорастущими грибами, из них один человек умер", - сказано в нем.

По 8 человек отравилось грибами в Донецкой и Днепропетровской областях, по 5 человек - в Ривненской, Винницкой, Черновицкой и Черниговской областях, 4 человека - в Черкасской области, по 3 человека - в Волынской и Полтавской областях.

В Житомирской, Закарпатской, Харьковской, Херсонской, Львовской областях отравились по 2 человека, в Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской и Сумской областях - по 1 человеку.

Центр общественного здоровья призывает собирать только "знакомые" грибы, не собирать грибы, вызывающие сомнения, и не покупать дикорастущие грибы с рук.

Как сообщали Українські Новини, под Чернобылем поймали людей с радиоактивными грибами и ягодами. 


Тем временем в лесах Хмельницкой области появились трюфели

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