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  • У трех знаков зодиака возможны неприятности в делах сегодня, — астролог
05 октября 2020, понедельник, 05:15 27
Lifestyle 2020-10-05T05:15:02+03:00
Українські Новини
У трех знаков зодиака возможны неприятности в делах сегодня, — астролог

У трех знаков зодиака возможны неприятности в делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как в воскресенье Овны, Весы и Козероги сталкивались с трудностями, сегодня Близнецы, Девы и Водолеи столкнутся с неприятностями. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в понедельник, 5 октября, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Близнецов ждет сложный день, в течение которого им придется решать проблемы на работе. Звезды уверяют, что представителям этого знака предстоит взвалить на свои плечи новые обязанности или вернуться к делам прошлого, чтобы исправить все недочеты. В понедельник Близнецам сложно будет контролировать эмоции, а настроение в течение дня будет меняться. Попробуйте скрасить этот период приятными мелочами, можно позволить себе незапланированные покупки.

Дева

В этот день следует со всей ответственностью подойти к решению поставленных задач, ведь безответственное поведение может привести к проблемам. Звезды уверяют, что Девам потребуется инициативность в делах. Также в это время важно позаботиться о финансовой стабильности, иначе любые необдуманные действия могут привести к финансовым потерям. Во второй половине дня постарайтесь воздержаться от излишней активности. В это время важно экономно расходовать свои силы и больше отдыхать.

Водолей

У Водолеев будет сложный. В понедельник представители этого знака могут оказаться в эпицентре скандала. Потому звезды советуют не проявлять упрямство, а прислушиваться к мнению других людей. Также следует со всей ответственностью относиться к работе и выполнять поставленные задачи скрупулезно. День довольно спорный и для любых приобретений, они могут разочаровать и не принесут пользы в перспективе.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

Ранее сообщалось о том, какие астрономические явления ожидаются в октябре.

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