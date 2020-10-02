SkyUp решила приостановить полеты в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном

Авиакомпания SkyUp решила приостановить полеты в Ереван из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Авиакомпания SkyUp по результатам оценки новых рисков временно прекращает полетную программу по маршруту "Киев — Ереван — Киев". SkyUp продолжал выполнять рейсы пока это оставалось безопасным, однако сейчас в Армении сообщили об использовании систем ПВО вблизи столицы", — сказано в нем.

На данный момент отменены рейсы, которые были запланированы на 2 и 5 октября, относительно дальнейших полетов решение будет приниматься в зависимости от развития событий.

Пассажиры, которые уже приобрели билеты на отмененные рейсы, имеют возможность возместить стоимость билета, бесплатно изменить дату на рейсы, начиная с 9 октября, воспользоваться специальным рейсом "Киев — Тбилиси — Киев" (5 октября) с организацией трансферного зеленого коридора из Тбилиси в Ереван наземным транспортом.

Как сообщали Українськi Новини, Государственная авиационная служба запретила выполнение пассажирских и грузовых перевозок в/из аэропортов над территорией Нагорного Карабаха (Азербайджан) и пограничных регионов (Армения).

При этом уровень угрозы применения ракетных систем "земля-воздух", "воздух-воздух", ПЗРК, БПЛА в отношении воздушных судов над территорией Армении и Азербайджана установлен как средний.

Ранее SkyUp приняла решение не отменять рейсы в Ереван и Баку.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости