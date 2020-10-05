В Украине могут привлечь служебных собак для выявления больных COVID-19

В то время, как министр здравоохранения уверен, что на этой неделе заболеваемость COVID-19 превысит 5 тыс. случаев в сутки, Министерство внутренних дел рассматривает возможность внедрения превентивного проекта по подготовке служебных собак для выявления лиц с признаками коронавируса.

Об этом говорится в сообщении МВД со ссылкой на слова заместителя министра внутренних дел Татьяны Ковальчук, передают Українськi Новини.

Отмечается, что Консультативная миссия Европейского Союза (EUAM) провела вебинар с участием доцента ветеринарного факультета университета Хельсинки Анны Гиельм-Бйоркман о том, как правильно тренировать собак-нюхачей для выявления людей с признаками COVID-19.

Указано, что впервые этот превентивный инструмент борьбы с пандемией начали использовать в Финляндии в конце сентября.

"Собаки-нюхачи, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, специально обучены выявлять запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках пассажиров, прибывающих. Собаке нужно всего 10 секунд для обнаружения лица с признаками COVID-19. После этого пассажиру предлагается пройти бесплатно тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что позже финский опыт начали использовать и другие группы исследователей, в частности из Великобритании и Франции, которые также тренируют собак распознавать коронавирус.

"COVID-19 является глобальным вызовом, который требует новых и инновационных подходов. Использование собак для выявления COVID-19 - это действительно новаторская инициатива. EUAM имеет возможность способствовать передаче знаний в Украине. Это является частью поддержки EUAM для оказания помощи украинским партнерам, которые борются с пандемией. Мы надеемся развить эту инициативу в ближайшие месяцы", - сказал руководитель миссии Антти Хартикайнен.

Говоря об уязвимости системы безопасности, вызванной пандемией коронавируса, заместитель министра внутренних дел отметила важность мобилизации усилий, изучения передовых европейских практик для обеспечения стабильности и безопасности.

"Для нас опыт ЕС в этой сфере является очень важным. Использование служебных собак для различных целей правоохранительной системы уже давно не новость. Кинологические службы работают и в Национальной полиции, и в Государственной пограничной службе, и в Национальной гвардии", - отметила Ковальчук.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине количество новых случаев коронавируса снизилось, а смертность сократилась на четверть.

Ранее сообалось о том, что больной с подозрением на COVID-19 не должен сам идти в частную лабораторию.

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