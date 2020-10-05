подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
05 октября 2020, понедельник, 20:00 646
Силовые структуры 2020-10-05T21:15:03+03:00
Українські Новини
В Киеве аферисты пытались продать должности помощников нардепов от "Слуги народа" за $18 тысяч

В Киеве аферисты пытались продать должности помощников нардепов от "Слуги народа" за $18 тысяч

Елена Новикова
СБУ, мошенники, Слуга народа, Помощники депутатов, Депутаты Слуги Народа
СБУ задержала мошенников, которые продавали должности помощников нардепов. Фото: СБУ
СБУ задержала мошенников, которые продавали должности помощников нардепов. Фото: СБУ

Cотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве мошенников, которые за деньги предлагали фейковое трудоустройство помощниками народных депутатов от "Слуги народа", а также ранее блокировали деятельность нескольких сетей пророссийских интернет-агитаторов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники, ссылаясь на якобы существующие связи в политсиле и Верховной Раде, пытались продать "должности" и искали клиентов. Стоимость составляла 18 000 долларов США за место. Сразу после внесения оплаты заказчикам обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.

Задержали злоумышленников в центре Киева в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении 3 тысяч долларов США - части суммы от одного из клиентов.

В Киеве мошенники продавали должности помощников нардепов. Фото: СБУВ Киеве мошенники продавали должности помощников нардепов. Фото: СБУ

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас участникам сделки готовится сообщение о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие возможные факты предложений фейковых трудоустройства.

Как сообщали Українські Новини, СБУ поймала на взятке в 200 тысяч долларов руководителя предприятия НАН Украины.

Ранее под Киевом СБУ нейтрализовала вооруженную банду, которая планировала убийство бизнесмена.

Больше новостей о: СБУ мошенники Слуга народа Помощники депутатов Депутаты Слуги Народа

Письмо евродепутатов Арахамии – манипуляция общест...
"Слуга народа" Брагар посоветовал пенсионерке опла...
Помощника депутата Юрченко арестовали...
СБУ блокировала деятельность нескольких сетей прор...
Совет Нацбанка выразил недоверие Рожковой и Сологубу
ПФУ направил еще 5,4 млрд гривен на финансирование пенсий за октябрь
Новости
Минцифры намерено запретить чиновникам требовать с украинцев бумажные справки 21:40
Журналистов снова допустили в Раду после карантинных ограничений 21:31
В Киевской области упал мотодельтаплан. Погибли 2 человека 21:24
Во вмешательстве Байдена в деятельность Шокина нет уголовного преступления, — Нацполиция 21:04
Штормовой ветер и дожди с грозами накроют области и Киев. Прогноз погоды на 6 октября 21:00
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
В Киеве за сутки умерли 8 больных коронавирусом. В каких районах столицы больше всего заболевших 18:23
Количество госпитализированых с коронавирусом в Украине продолжает снижаться 10:32
"Моя миссия выполнена". Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова 17:47
В Киеве объявили штормовое предупреждение 10:43
больше новостей
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
Украинский план мирного урегулирования ситуации на Донбассе уже на столе, — Ермак 09:33
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, — Шмыгаль 12:59
больше новостей
Балух пришел в сознание после избиения
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok