В Киеве аферисты пытались продать должности помощников нардепов от "Слуги народа" за $18 тысяч

Cотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве мошенников, которые за деньги предлагали фейковое трудоустройство помощниками народных депутатов от "Слуги народа", а также ранее блокировали деятельность нескольких сетей пророссийских интернет-агитаторов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники, ссылаясь на якобы существующие связи в политсиле и Верховной Раде, пытались продать "должности" и искали клиентов. Стоимость составляла 18 000 долларов США за место. Сразу после внесения оплаты заказчикам обещали провести стажировку и выдать служебное удостоверение.

Задержали злоумышленников в центре Киева в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении 3 тысяч долларов США - части суммы от одного из клиентов.

В Киеве мошенники продавали должности помощников нардепов. Фото: СБУ

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас участникам сделки готовится сообщение о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Проверяются другие возможные факты предложений фейковых трудоустройства.

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