Планировали убийство киевского бизнесмена. Под Киевом СБУ нейтрализовала вооруженную банду

Один из задержанных участников преступной группы. Фото: ssu.gov.ua

Один из задержанных участников преступной группы. Фото: ssu.gov.ua

В то время руководителя одного из предприятия Национальной академии наук Украины задержали на получении крупной взятки, на Киевщине правоохранительные органы пресекли убийство местного бизнесмена.

Как передают Українські Новини, об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

По имеющейся информации, уроженец Ближнего Востока, который ранее был суди за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, организовал вооруженную банду. Их целью должен был стать один из столичных предпринимателей.

Злоумышленники планировали обстрелять автомобиль предпринимателя, в котором он должен был перевозить 200 тыс. долларов наличными, и завладеть деньгами.

Фото с места проведения спецоперации СБУ. Фото: ssu.gov.ua

В ходе спецоперации СБУ и бойцы КОРДа отбили нападение злоумышленников. Кроме того был задержан главарь вооруженной банды.

Задержанный участник преступной группы. Фото: ssu.gov.ua

Отмечается, что во время обысков по месту проживания участников банды был обнаружен арсенал огнестрельного и холодного оружия, а также взрывчатка.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Ровенской области задержали агента ФБС России, который планировал утроить диверсию на объекте Горбаковско-Горыньградского водозабора.

Также сообщалось, что СБУ прекратила деятельность компаний, которые занимались реализацией шпионского программного обеспечения российского производства на территории Украины.

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