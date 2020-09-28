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28 сентября 2020, понедельник, 12:47 352 Фото
Силовые структуры 2020-09-28T12:47:55+03:00
Українські Новини
Планировали убийство киевского бизнесмена. Под Киевом СБУ нейтрализовала вооруженную банду

Планировали убийство киевского бизнесмена. Под Киевом СБУ нейтрализовала вооруженную банду

Константин Долгий
Киевская область, Задержание СБУ, Спецоперация, Происшествия, Служба безопасности Украины, Покушение на убийство
Один из задержанных участников преступной группы. Фото: ssu.gov.ua
Один из задержанных участников преступной группы. Фото: ssu.gov.ua

В то время руководителя одного из предприятия Национальной академии наук Украины задержали на получении крупной взятки, на Киевщине правоохранительные органы пресекли убийство местного бизнесмена.

Как передают Українські Новини, об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

По имеющейся информации, уроженец Ближнего Востока, который ранее был суди за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, организовал вооруженную банду. Их целью должен был стать один из столичных предпринимателей.

Злоумышленники планировали обстрелять автомобиль предпринимателя, в котором он должен был перевозить 200 тыс. долларов наличными, и завладеть деньгами.

Фото с места проведения спецоперации СБУ. Фото: ssu.gov.uaФото с места проведения спецоперации СБУ. Фото: ssu.gov.ua

В ходе спецоперации СБУ и бойцы КОРДа отбили нападение злоумышленников. Кроме того был задержан главарь вооруженной банды.

Задержанный участник преступной группы. Фото: ssu.gov.uaЗадержанный участник преступной группы. Фото: ssu.gov.ua

Отмечается, что во время обысков по месту проживания участников банды был обнаружен арсенал огнестрельного и холодного оружия, а также взрывчатка.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Ровенской области задержали агента ФБС России, который планировал утроить диверсию на объекте Горбаковско-Горыньградского водозабора.

Также сообщалось, что СБУ прекратила деятельность компаний, которые занимались реализацией шпионского программного обеспечения российского производства на территории Украины.

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