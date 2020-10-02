Украинцы сдали в Приватбанк 4,2 млн гривен 25-копеечными монетами перед выводом их из оборота

За месяц украинцы обменяли в Приватбанке 25-копеечных монет на 4,2 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

Отмечается, за один день 1 октября клиенты Приватбанка принесли в кассы банка для обмена выходящих из обращения 25-копеечных монет на сумму около 900 тыс гривен.

"Всего за месяц с 1 сентября по 1 октября 2020 года клиенты Приватбанка принесли для обмена мелочь на общую сумму 4,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

В течение месяца возможностью обмена в Приватбанке выводимых из обращения монет воспользовались более 27 тыс клиентов банка.

Таким образом, в среднем каждый клиент обменял мелочь на бумажные деньги или зачислили себя на счет на сумму 155 гривен.

Как сообщали Українські Новини, 3 июня Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом в 10 гривен. На реверсе монеты изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, на аверсе - в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

Также Национальный банк Украины ввел в обращение две памятные монеты, посвященные Выдубицкому Свято-Михайловскому монастырю. Монеты входят в серию "Духовные сокровища Украины".

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости