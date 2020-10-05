В Киеве начали ремонтировать памятник основателям города. Как он будет выглядеть

Памятник основателям Киева в Наводницком парке отремонтируют: восстановят фонтаны и сделают там подсветку. Подготовительные работы уже начались.

Об этом сообщает "Киевзеленстрой" на своей странице в Facebook.

"В 2020 году запланировано провести все работы для полноценной работы фонтана. Первоначально демонтировано гранитное покрытие, старые кабели, оборудование и трубопроводы", — говорится в сообщении.

Подсветка будет разноцветной и управляться будет автоматически.

Кроме того, в планах ремонтников – обустроить технические трубопроводы фонтана, провести проведут электромонтажные работы и установить оборудование.

В конце фонтан запустят и настроят.

Памятник основателям Киева с подсветкой. Фото: "Киевзеленстрой"

Подсветка будет разноцветной. Фото: "Киевзеленстрой"

Подсветка будет работать автоматически. Фото: "Киевзеленстрой"

Как сообщали Українські Новини, в украинском учебнике для начальных классов нашли неправильную дату основания Киева. Указано, что столица Украины основана в XIX веке, таким образом автор учебника ошибся минимум на тысячелетние.

Памятник Кию, Щеку, Хориву и Лыбеди в Наводницком парке – не единственный в столице. На Почтовой площади есть скульптуры маленьких основателей Киева. Иногда их наряжают в тематические костюмы.

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