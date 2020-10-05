В Киеве начали ремонтировать памятник основателям города. Как он будет выглядеть

Памятник основателям Киева в Наводницком парке отремонтируют: восстановят фонтаны и сделают там подсветку. Подготовительные работы уже начались. Об этом сообщает "Киевзеленстрой" на своей странице в Facebook. "В 2020 году запланировано провести все работы для полноценной работы фонтана. Первоначально демонтировано гранитное покрытие, старые кабели, оборудование и трубопроводы", — говорится в сообщении. Подсветка будет разноцветной и управляться будет автоматически. Кроме того, в планах ремонтников – обустроить технические трубопроводы фонтана, провести проведут электромонтажные работы и установить оборудование. В конце фонтан запустят и настроят. Памятник основателям Киева с подсветкой. Фото: "Киевзеленстрой" Подсветка будет разноцветной. Фото: "Киевзеленстрой" Подсветка будет работать автоматически. Фото: "Киевзеленстрой" Как сообщали Українські Новини, в украинском учебнике для начальных классов нашли неправильную дату основания Киева. Указано, что столица Украины основана в XIX веке, таким образом автор учебника ошибся минимум на тысячелетние. Памятник Кию, Щеку, Хориву и Лыбеди в Наводницком парке – не единственный в столице. На Почтовой площади есть скульптуры маленьких основателей Киева. Иногда их наряжают в тематические костюмы.