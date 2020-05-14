Скульптуры малышей на Почтовой площади в Киеве переодели в костюмы противоэпидемической защиты

В знак поддержки медработников, которые борются с эпидемией коронавиурса, скульптуры малышей-основателей Киева на Почтовой площади переодели в медицинские защитные костюмы. Об этом сообщает автор скульптур Владимир Журавель на своей в Facebook и публикует фотографии акции.

Скульптуры в защитных костюмах. Почтовая площадь в Киеве. Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel

"Во многих городах мира местные жители различным образом выражали свою благодарность медицинским работникам. Инициативная группа ветеранов АТО решила поддержать мировой флэшмоб и "переодеть" памятник детям основателям Киева в лекарственные костюмы. Мы обратились с такой инициативой к автору памятника Владимира Журавля, который начал эту новую традицию города Киева еще два года. Уже седьмой раз малыши Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь получат новые костюмы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что акция была приурочена к международному дню медицинских сестер и ослаблению карантина в Киеве.

Кий в костюме врача. Почтовая площадь в Киеве. Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel

Либедь в маске. Почтовая площадь в Киеве. Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel

Как сообщали Українські Новини, 13 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 422 до 16 847, количество умерших от заболевания - на 17 человек до 456 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 5,2%, количество новых летальных случаев - на 21,4%.

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 52 человека, два человека умерли.