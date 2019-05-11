С памятника основателям Киева отбили кусок меди

В Киеве на Днепровской набережной неизвестные повредили памятник основателям города - Кию, Щеку, Хориву и систре Лыбидь.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице "Типичный Киев" в социальной сети Facebook.\r\n"С памятника основателям Киева, который находится на Днепровской набережной возле моста Патона, неизвестные начали отдирать медную обшивку", - говорится в нем.\r\nПамятник основателям Киева. Фото: facebook.cоm\/kievtypical\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве на Русановке повредили знаменитую "Бабку с кравчучкой". Вандалы облили скульптуру краской и разбили голову скульптуре.\r\nТакже на Оболонской набережной в Киеве неизвестные обмазали солидолом скамейки и парапеты.\r\nКроме того, 17 февраля националист "Хорт" обнародовал в соцсети Facebook видеозапись уничтожения выставки стилизованных портретов Шевченко на станции метро в Киеве. Позже полиция открыла уголовное производство из-за уничтожения "Хортом" портретов Тараса Шевченко в метро. Ранее в киевском метро появился Тарас Шевченко в образе Бэтмена, Джека Воробья и Статуи Свободы.