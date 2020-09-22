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22 сентября 2020, вторник, 19:01 1516
Общество 2020-09-22T19:13:45+03:00
Українські Новини
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке

В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке

Ирина Дорофейчук
Школы, Школьный учебник, Ошибки в учебниках, Ольга Хорошковская
Школьные учебники (иллюстрация). Фото: telegraf.in.ua
Школьные учебники (иллюстрация). Фото: telegraf.in.ua

В украинских учебниках для начальных классов снова обнаружили грубые фактологические ошибки. А именно, в учебнике указана неверная дата основания Киева. В учебнике написали, что столица Украины основана в XIX веке, таким образом автор учебника ошибся на несколько тысяч лет.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.ua.

Кроме вышеупомянутой ошибки "помолодели" и киевские исторические достопримечательности. Например, Софийский собор и Киево-Печерскую лавру тоже отнесли к XIX веку.

Отметим, что Киев был основан в V веке - в 482 году. По легенде, основали его князь Кий, его братья Щек, Хорив и сестра Лыбидь. Софийский собор основан в первой половине XI века, а Киево-Печерская лавра - в 1051 году.

Автором учебника, в котором обнаружены ошибки, является доктор педагогических наук Ольга Хорошковская. Она - сотрудник Института педагогики и обладательница государственных наград в сфере образований, а также лауреат Государственной премии Украины по образованию.

Напомним, это не первая ошибка, которая встречается в украинских учебниках. К примеру, ранее в учебном пособии по географии нашли карту из компьютерной игры.

Также СМИ сообщали, что в учебнике по всемирной истории нашли интернет-мем с Киану Ривзом. Его автор Игорь Щупак затем пояснил, что с помощью мема хотел привлечь внимание детей к предмету.

Как сообщали Українські Новини, ранее в украинском учебнике географии заявлялось, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины.

В ходе онлайн-урока истории для 5-класников в рамках проекта "Всеукраинская онлайн-школа" учитель допустил несколько фактологических ошибок и намеренно предал идеологическую окраску излагаемым описаниям событий.

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