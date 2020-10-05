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05 жовтня 2020, понеділок, 17:31 9
Суспільство 2020-10-05T18:45:02+03:00
Українські Новини
У Києві почали ремонтувати пам'ятник засновникам міста. Як він буде виглядати

У Києві почали ремонтувати пам'ятник засновникам міста. Як він буде виглядати

Кира Молчанова
Ремонт, Київ, Реконструкція, пам'ятник засновникам Києва
Пам'ятник засновникам Києва з підсвічуванням. Фото:
Пам'ятник засновникам Києва з підсвічуванням. Фото: "Київзеленбуд"

Почалися підготовчі роботи до ремонту пам'ятника засновникам Києва в Наводницькому парку: відновлять фонтани та зроблять там підсвічування.

Про це повідомляє "Київзеленбуд" на своїй сторінці в Facebook.

"У 2020 році заплановано провести всі роботи для повноцінної роботи фонтану. Спочатку демонтовано гранітне покриття, старі кабелі, обладнання та трубопроводи", - йдеться в повідомленні.

Підсвічування буде різнокольоровою й управлятися буде автоматично.

Крім того, в планах ремонтників - облаштувати технічні трубопроводи фонтану, провести електромонтажні роботи та встановити обладнання.

В кінці фонтан запустять і налаштують.

Пам'ятник засновникам Києва з підсвічуванням. фото:Пам'ятник засновникам Києва з підсвічуванням. Фото: "Київзеленбуд"

Підсвічування буде різнокольоровою. фото:Підсвічування буде різнокольоровим. Фото: "Київзеленбуд"

Підсвічування буде працювати автоматично. фото:Підсвічування буде працювати автоматично. Фото: "Київзеленбуд"

Як повідомляли Українські Новини, в українських підручниках для початкових класів знову виявили грубі фактологічні помилки – було вказано невірну дату заснування Києва. У книзі написали, що столиця України заснована в XIX столітті, таким чином автор підручника помилився на кілька тисяч років.

Тим часом фонтан у парку Партизанської слави був внесений до Національного реєстру рекордів України, як найвищий світловий пішохідний фонтан.

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