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04 октября 2020, воскресенье, 19:42 67
Спорт 2020-10-04T19:45:01+03:00
Українські Новини
"Динамо" не сумело одолеть "Зарю", а "Шахтер" потерял очки в матче с "Десной"

"Динамо" не сумело одолеть "Зарю", а "Шахтер" потерял очки в матче с "Десной"

Александр Савич
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В 5 туре УПЛ
В 5 туре УПЛ "Динамо" и "Шахтер" потеряли очки. Фото: upl.ua

Сегодня, 4 октября, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер", которые недавно узнали своих соперников в групповой стадии Лиги чемпионов, неожиданно потеряли очки в матчах Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает УПЛ.

4 октября состоялись матчи 5-го тура УПЛ.

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с черниговской "Десной" – 2:2. Горняки первыми открыли счет, но потом "Десна" забила два гола, и на перерыв команды ушли со счетом 2:1. От поражения дончан спас гол Дентиньо во втором тайме.

Таким образом, "Шахтер" уже 3 раз из 5 матчей играет вничью в этом сезоне УПЛ.

Киевское "Динамо", в свою очередь, дома не смогло обыграть луганскую "Зарю". Встреча закончилась со счетом 1:1.

Оба гола были забиты командами во втором тайме: Кочергин вывел луганчан вперед, а Вербич сравнял счет.

Как сообщали Українські новини, луганская "Заря" узнала своих соперников по групповому этапу Лиги Европы.

Также за выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА киевское "Динамо" заработало €32 млн

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