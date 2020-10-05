На границе с Румынией пограничники открыли огонь по автомобилю, водитель которого пытался наехать на наряд

Внедорожник контрабандистов, оставленный ими после попытки наезда на пограничников. Фото: Госпогранслужба Украины

Внедорожник контрабандистов, оставленный ими после попытки наезда на пограничников. Фото: Госпогранслужба Украины

Украинские пограничники открыли огонь по внедорожнику, водитель которого пытался наехать на наряд, в Черновицкой области на границе с Румынией, тогда как ранее сообщалось о том, что на границе с Венгрией задержали микроавтобус с 183,5 тыс. пачек контрабандных сигарет. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Сообщается, что наряд отдела пограничной службы "Фальков" у заградительного забора обнаружил внедорожник.

"Водитель транспортного средства не выполнил требование правоохранителей остановиться и направил свой автомобиль в сторону пограничников. После предупредительных выстрелов военнослужащие применили оружие для остановки автомобиля.

Неугомонный злоумышленник продолжил движение своим внедорожником, однако вскоре остановился, а с транспортного средства выскочили несколько человек, которые начали убегать. Как выяснилось, брошенный автомобиль был загружен коробками с сигаретами", – сообщают в пограничной службе Украины.

Сейчас продолжается розыск лиц, которые пытались сбить наряд пограничников.

Сообщается также, что это не первый раз, когда контрабандисты пытаются причинить вред здоровью сотрудников погранслужбы.

Как сообщали Українські новини, в Черновицкой области задержали контрабандиста сигарет, который возил их из Румынии на самолете.

Также в январе этого года сообщалось, что Украина возглавила рейтинг контрабандистов сигарет в ЕС.

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