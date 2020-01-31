Украина возглавила рейтинг контрабандистов сигарет в ЕС

По данным исследований международной компании KPMG, Украина занимает 1-е место среди стран, с территории которых в ЕС поставляются нелегальные сигареты.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укртютюн", передают Українськi Новини.

"Только в 2018 году 4,2 млрд штук сигарет были незаконно ввезены в ЕС с территории нашего государства. Такое "достижение" существенно вредит имиджу Украины на международной арене и уменьшает ее инвестиционную привлекательность", - сказано в сообщении.

Также ассоциация отметила, что согласно исследованию агентства Kantar, объем незаконного рынка сигарет промышленного производства в Украине вырос почти в 7 раз с 2016 по 2019 год.

Напоминается, что стратегия по борьбе с нелегальным рынком сигарет была одобрена в августе 2017 года.

По ее словам, для борьбы с нелегальным рынком сигарет Кабинет Министров намерен создать Единый государственный реестр изъятых из обращения табачных изделий, оборудования, сырья и нетабачных материалов для их производства.

Данный шаг предусмотрен согласно утвержденному 29 января плану мероприятий по реализации Стратегии в сфере противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий до 2021 года.

Также документ предусматривает криминализацию контрабанды табачных изделий и введение автоматизированной системы контроля за оборотом табачных изделий в соответствии со стандартами ЕС.

Как сообщали Українськi Новини, "Укртютюн" считает, что принятое Верховной Радой требование к производителям сигарет о реализации продукции оптовикам по цене, не превышающей 80% максимальной розничной цены с учетом НДС и акцизных сборов приведет к подорожанию сигарет в среднем на 18% в 2020 году.

Нелегальный рынок сигарет в Украине может достигнуть 50%.