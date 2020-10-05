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05 жовтня 2020, понеділок, 16:46 10
Силові структури 2020-10-05T17:45:02+03:00
Українські Новини
На кордоні з Румунією прикордонники відкрили вогонь по автомобілю, водій якого намагався наїхати на наряд

На кордоні з Румунією прикордонники відкрили вогонь по автомобілю, водій якого намагався наїхати на наряд

Александр Савич
Контрабанда, Держприкордонслужба, Позашляховик
Позашляховик контрабандистів, залишений ними після спроби наїзду на прикордонників. Фото: Держприкордонслужба України
Позашляховик контрабандистів, залишений ними після спроби наїзду на прикордонників. Фото: Держприкордонслужба України

Українські прикордонники відкрили вогонь по позашляховику, водій якого намагався наїхати на наряд, в Чернівецькій області на кордоні з Румунією. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Повідомляється, що наряд відділу прикордонної служби "Фальків" у загороджувального паркану виявив позашляховик.

"Водій транспортного засобу не виконав вимогу правоохоронців зупинитися і направив свій автомобіль в сторону прикордонників. Після попереджувальних пострілів військовослужбовці застосували зброю для зупинки автомобіля. Невгамовний зловмисник продовжив рух своїм позашляховиком, однак незабаром зупинився, а з транспортного засобу вискочили кілька людей, які почали втікати. Як з'ясувалося, кинутий автомобіль був завантажений коробками з цигарками ", - повідомляють в прикордонній службі України.

Зараз триває розшук осіб, які намагалися збити наряд прикордонників.

Повідомляється також, що це не перший раз, коли контрабандисти намагаються завдати шкоди здоров'ю співробітників прикордонслужби.

Як повідомляли Українські Новини, в січні цього року повідомлялося, що Україна очолила рейтинг контрабандистів сигарет в ЄС.

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