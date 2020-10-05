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05 октября 2020, понедельник, 21:00 426
Общество 2020-10-05T21:00:01+03:00
Українські Новини
Штормовой ветер и дожди с грозами накроют области и Киев. Прогноз погоды на 6 октября

Штормовой ветер и дожди с грозами накроют области и Киев. Прогноз погоды на 6 октября

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Дождь. Фото: pmg.ua
Дождь. Фото: pmg.ua

6 октября в Киеве переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, в Хмельницкой и Черновицкой областях днем умеренный, местами значительный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Карпатах дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Трускавце дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +17…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Киевской области днем дождь; в Житомирской области дождь, днем местами значительный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +16…+22 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только в Винницкой области дождь, днем местами значительный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +17…+23 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Харьковской и Донецкой областях местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +19…+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, в Одесской области +13…+18 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса.

5 октября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +17…+21 градус, в Днепре возле Киева +16 градусов.

Как сообщали Українські Новиниклимат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный.

Также синоптики обещают зимой 2020-2021 в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов.

Ранее синоптики дали прогноз на всю осень - прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

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