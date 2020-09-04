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04 сентября 2020, пятница, 19:33 295
Силовые структуры 2020-09-04T19:33:01+03:00
Українські Новини
СБУ раскрыла группу компаний, которые реализовывали в Украине шпионские программы российских спецслужб

СБУ раскрыла группу компаний, которые реализовывали в Украине шпионские программы российских спецслужб

Александр Савич
СБУ, программное обеспечение, компьютерные программы, Российские спецслужбы
СБУ раскрыла компании, которые реализовывали в Украине шпионские программы российских спецслужб. Фото: СБУ
СБУ раскрыла компании, которые реализовывали в Украине шпионские программы российских спецслужб. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины, которая раскрыла миллионные схемы воровства при ремонте дорог в нескольких областях Украины, также раскрыла группу компаний, которые реализовывали в Украине программное обеспечение, разработанное спецслужбами Российской Федерации. Об этом сообщает СБУ.

Программы, которые реализовывали компании, в том числе и государственным организациям, тайно собирали информацию и передавали действия пользователей на сервера, которые контролируются российскими спецслужбами.

"Проведенная экспертиза подтвердила, что программные продукты являются шпионскими. По предварительным выводам специалистов, они созданы и используются в интересах спецслужб страны-агрессора", – сообщают в СБУ.

Обыски проходили в офисах компаний в Киеве и Днепропетровской области.

Как сообщали Українські новини, СБУ совместно с британскими спецслужбами блокировали деятельность международной хакерской группировки.

Также сотрудники СБУ блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, которую координировало так называемое "Министерство информации ДНР".

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