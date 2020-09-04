СБУ раскрыла группу компаний, которые реализовывали в Украине шпионские программы российских спецслужб

Служба безопасности Украины, которая раскрыла миллионные схемы воровства при ремонте дорог в нескольких областях Украины, также раскрыла группу компаний, которые реализовывали в Украине программное обеспечение, разработанное спецслужбами Российской Федерации. Об этом сообщает СБУ. Программы, которые реализовывали компании, в том числе и государственным организациям, тайно собирали информацию и передавали действия пользователей на сервера, которые контролируются российскими спецслужбами. "Проведенная экспертиза подтвердила, что программные продукты являются шпионскими. По предварительным выводам специалистов, они созданы и используются в интересах спецслужб страны-агрессора", – сообщают в СБУ. Обыски проходили в офисах компаний в Киеве и Днепропетровской области. Как сообщали Українські новини, СБУ совместно с британскими спецслужбами блокировали деятельность международной хакерской группировки. Также сотрудники СБУ блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, которую координировало так называемое "Министерство информации ДНР".