СБУ раскрыла группу компаний, которые реализовывали в Украине шпионские программы российских спецслужб

СБУ раскрыла компании, которые реализовывали в Украине шпионские программы российских спецслужб. Фото: СБУ

СБУ раскрыла компании, которые реализовывали в Украине шпионские программы российских спецслужб. Фото: СБУ

Программы, которые реализовывали компании, в том числе и государственным организациям, тайно собирали информацию и передавали действия пользователей на сервера, которые контролируются российскими спецслужбами.

"Проведенная экспертиза подтвердила, что программные продукты являются шпионскими. По предварительным выводам специалистов, они созданы и используются в интересах спецслужб страны-агрессора", – сообщают в СБУ.

Обыски проходили в офисах компаний в Киеве и Днепропетровской области.

Как сообщали Українські новини, СБУ совместно с британскими спецслужбами блокировали деятельность международной хакерской группировки.

Также сотрудники СБУ блокировали деятельность сети сепаратистских интернет-агитаторов, которую координировало так называемое "Министерство информации ДНР".

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