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05 жовтня 2020, понеділок, 15:49 11
Суспільство 2020-10-05T17:45:02+03:00
Українські Новини
Оля Полякова заявила, що її кримінальну справу через концерт у Харкові - це "передвиборчий срач"

Оля Полякова заявила, що її кримінальну справу через концерт у Харкові - це "передвиборчий срач"

Ольга Фандорина
Оля Полякова, коронавірус в Україні, Карантинні обмеження, квитки на концерти

Співачка Оля Полякова прокоментувала скандальний виступ у Харкові в сторіз свого Instagram-акаунта.

З нагоди Дня вчителя Полякова виступила з концертом в Харкові. Захід припав на період, коли був побитий антирекорд із захворюваністю на коронавірус.

Повідомлялося, що поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину. На що Полякова зняла відео в халаті з дому і зазначила, що їй нічого не загрожує.

Також співачка підкреслила, що весь галас навколо концерту піднялася через майбутні виборов.

Полякова підкреслила, що вона готова обговорювати можливість припинення концертів, коли закриють метро, ​​яке щодня відвідує стільки людей, "стільки їй і за рік не зібрати".

Як повідомляли Українські Новини, 3 вересня Оля Полякова та Alyona Alyona, Аліна Паш та інші представники музичної індустрії мітингували під Кабміном. Вони виступали проти вибіркових карантинних обмежень та дискримінації організаторів концертів.

Також за весь час пандемії коронавірусу найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (24 450), Львівській (21 194) та Харківській областях (20 518).

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