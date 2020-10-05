США объяснили, что ввели санкции против Деркача из-за работы на российские спецслужбы

США объясняют введение санкций против депутата Верховной Рады Андрея Деркача (внефракционный) якобы его работой на российские спецслужбы и попыткой повлиять на американский избирательный процесс.

Об этом сообщил пресс-аташе посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп в видеообращении,передают Українськi Новини.

"10 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против Андрея Деркача и других российских агентов за попытку повлиять на избирательный процесс в США. Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более 10 лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других местах в мире", - сказал он.

Спикер посольства добавил, что санкции против физического лица могут повлиять на бизнес, которым он владеет.

Также он отметил, что объектом санкций могут стать лица и организации, которые оказывают материальную поддержку тем, против кого уже введены санкции.

"Соединенные Штаты будут оставаться бдительными в своих усилиях поддерживать целостность нашей демократии и будут продолжать использовать все имеющиеся у нас инструменты для противодействия деятельности, подобной или связанной с деятельностью Андрея Деркача или других подсанкционных лиц", - сказал Лангенкемп.

Как сообщали Українськi Новини, 19 мая Деркач опубликовал записи разговоров экс-вице-президента США, кандидата в Президенты Джо Байдена с бывшим Президентом Украины Петром Порошенко, согласно которым Порошенко якобы согласовывал ряд ключевых решений и выполнял просьбы.

22 июня Деркач опубликовал вторую часть записей.

Пресс-служба Порошенко заявляет, что обнародованные Деркачем записи являются жестко смонтированным и тщательно скомпилированным фальсификатом.

Национальная разведка США считает, что действия Деркача связаны с вмешательством РФ в выборы американского Президента 2020 года.

Деркач назвал санкции США местью и просит Окружной административный суд Киева обязать Министерство иностранных дел вынести ноту протеста относительно возможного вмешательства США в дела Украины.

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