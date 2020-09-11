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11 сентября 2020, пятница, 13:28 29
Верховная Рада и партии 2020-09-11T13:28:22+03:00
Українські Новини
Деркач считает санкции США против него местью и обещает представить факты международной коррупции

Деркач считает санкции США против него местью и обещает представить факты международной коррупции

Анна Рудык
Коррупция, санкции США, Андрей Деркач, Записи Деркача
Андрей Деркач. Фото: Википедия
Андрей Деркач. Фото: Википедия

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач (внефракционный) считает санкции, введенные Соединенными Штатами Америки против него, местью, и обещает представить факты коррупции, связанные с Украиной и США, на пресс-конференции 14-18 сентября.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Месть представителей Демокорапшн в лице Байдена, Кента и Квин. Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции. Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей... Когда разоблачаешь схемы международной коррупции, всегда нужно быть готовым к мести", - написал депутат.

Также Деркач анонсировал проведение пресс-конференции 14-18 сентября, где он намерен представить факты коррупции, связанные с Украиной и США, от проведения которой, несмотря на санкции, отказываться не намерен.

"В начале следующей недели я выйду на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения демокоррупции. Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня. Демокоррупционеры очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено, подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону – государственная независимость и суверенитет Украины", - подчеркнул депутат.

Как сообщали Українськi Новини, разведка США считает действия Деркача связанными с вмешательством РФ в американские выборы.

Ранее, 19 мая, Деркач опубликовал записи разговоров экс-вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, которые свидетельствовали о том, что Порошенко согласовывал ряд своих ключевых решений с вице-президентом США и выполнял его просьбы.

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