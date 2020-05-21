В Госдепе назвали опасными высказывания украинских чиновников о переговорах Порошенко и Байдена

Сразу несколько органов власти Украины получили сообщения из Вашингтона о том, что высказывания чиновников о переговорах об экс-президенте Украины Петре Порошенко и вице-президенте США Джо Байдене могут быть опасными — они способны повлиять на президентские предвыборные гонки в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на несколько своих источников.

В сообщении говорится, что один из источников в США упомянул телефонный разговор межу высокопоставленными лицами Государственного департамента и МИД Украины. В нем чиновников просили быть осторожными с высказываниями.

"Госдеп связался с МИД Украины и очень настойчиво выразил рекомендацию, чтобы Украина воздержалась от влияния и вмешательства в предвыборную кампанию в США. Есть надежда, что это будет услышано", - рассказал источник.

Беспокойство вызвали заявления о расследовании обстоятельств разговора между президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом. Последний должен стать одним из кандидатов на пост президента США на выборах, которые состоятся в ноябре 2020 года.

В Госдепартаменте общались также с народными депутатами после появления информации о парламентской ВСК по этому поводу. Там считают, что скандал с записями может иметь "русские корни".

Как сообщали Українські Новини, Петр Порошенко заявляет о сфабрикованности опубликованных 19 мая депутатом Рады Андреем Деркачем (внефракционный) записей якобы его разговоров с экс-вице-президент США Джозефом Байденом и просит Службу безопасности Украины расследовать их происхождение.

У Джо Байдена "пленки Деркача" назвали "дыркой от бублика" и заявили, что пленки сильно редактировали.

Офис генерального прокурора поручил Национальному антикоррупционному бюро и Госбюро расследований расследовать уголовное производство по записям разговоров Джозефа Байдена и Петра Порошенко от 16 ноября 2016 года, обнародованным депутатом Рады Андреем Деркачем (внефракционный).