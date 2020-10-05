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  • США пояснили, що ввели санкції проти Деркача через роботу на російські спецслужби
05 жовтня 2020, понеділок, 15:37 9
Політика 2020-10-05T17:30:02+03:00
Українські Новини
США пояснили, що ввели санкції проти Деркача через роботу на російські спецслужби

США пояснили, що ввели санкції проти Деркача через роботу на російські спецслужби

Кира Молчанова
США, Санкції проти росіян, Деркач Андрій
Андрій Деркач. Фото: Андрій Деркач / Facebook
Андрій Деркач. Фото: Андрій Деркач / Facebook

США пояснюють введення санкцій проти депутата Верховної Ради Андрія Деркача (позафракційний) нібито його роботою на російські спецслужби та спробою вплинути на американський виборчий процес.

Про це повідомив пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкемп у відеозверненні, передають Українські Новини.

"10 вересня Сполучені Штати ввели санкції проти Андрія Деркача та інших російських агентів за спробу вплинути на виборчий процес в США. Деркач підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами та вже понад 10 років служить активним російським агентом, використовуючи маніпуляції й обман для спроби вплинути на вибори в США і в інших місцях у світі ", - сказав він.

"Сполучені Штати будуть залишатися пильними у своїх зусиллях підтримувати цілісність нашої демократії та будуть продовжувати використовувати всі наявні у нас інструменти для протидії діяльності, подібної або пов'язаної з діяльністю Андрія Деркача або інших підсанкційних осіб", - сказав Лангенкемп.

Пресслужба Порошенка заявляє, що оприлюднені Деркачем записи є жорстко змонтованим і ретельно скомпільований фальсифікатом.

Національна розвідка США вважає, що дії Деркача пов'язані з втручанням РФ у вибори американського Президента 2020 року.

Деркач назвав санкції США помстою і просить Окружний адміністративний суд Києва зобов'язати Міністерство закордонних справ винести ноту протесту щодо можливого втручання США в справи України.

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