Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Уже третий год подряд

Дональда Трампа третий год подряд выдвигают на Нобелевскую премию мира. Фото: pixabay

Дональда Трампа третий год подряд выдвигают на Нобелевскую премию мира. Фото: pixabay

Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира, в то время как Нобелевская лауреат Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку . Об этом сообщает Fox News.

На Нобелевскую премию мира Трампа выдвинул депутат норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гедде.

В своем письме Нобелевскому комитету он написал, что именно администрация президента Трампа сделала очень многое для нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Поскольку ожидается, что другие страны Ближнего Востока пойдут по стопам ОАЭ, это соглашение может изменить правила игры, превратив Ближний Восток в регион сотрудничества и процветания", – написал в письме Тибринг-Гедде.

Также он отметил, что Трамп, по его мнению, сыграл важную роль в урегулировании споров между Индией и Пакистаном, КНДР и Южной Кореей.

"Действительно, Трамп прервал 39-летнюю серию американских президентов, которые либо начинают войну, либо вовлекают Соединенные Штаты в международный вооруженный конфликт. Последним президентом, который этого не сделал, был лауреат Премии мира Джимми Картер", – также написал норвежский депутат.

В 2018 году Тибринг-Гедде уже выдвигал кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира. Тогда американский президент не получил ее.

Как сообщали Українські новини, в 2019 году Трампа на Нобелевскую премию мира уже выдвигал премьер-министр Японии за вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также эко-активистку Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира в феврале 2020 года.

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