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  • Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Уже третий год подряд
09 сентября 2020, среда, 15:37 322
Мир 2020-09-09T16:15:02+03:00
Українські Новини
Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Уже третий год подряд

Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Уже третий год подряд

Александр Савич
Нобелевская премия, президент США, Нобелевская премия мира, Дональд Трамп
Дональда Трампа третий год подряд выдвигают на Нобелевскую премию мира. Фото: pixabay
Дональда Трампа третий год подряд выдвигают на Нобелевскую премию мира. Фото: pixabay

Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира, в то время как Нобелевская лауреат Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку. Об этом сообщает Fox News.

На Нобелевскую премию мира Трампа выдвинул депутат норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гедде.

В своем письме Нобелевскому комитету он написал, что именно администрация президента Трампа сделала очень многое для нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

"Поскольку ожидается, что другие страны Ближнего Востока пойдут по стопам ОАЭ, это соглашение может изменить правила игры, превратив Ближний Восток в регион сотрудничества и процветания", – написал в письме Тибринг-Гедде.

Также он отметил, что Трамп, по его мнению, сыграл важную роль в урегулировании споров между Индией и Пакистаном, КНДР и Южной Кореей.

"Действительно, Трамп прервал 39-летнюю серию американских президентов, которые либо начинают войну, либо вовлекают Соединенные Штаты в международный вооруженный конфликт. Последним президентом, который этого не сделал, был лауреат Премии мира Джимми Картер", – также написал норвежский депутат.

В 2018 году Тибринг-Гедде уже выдвигал кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира. Тогда американский президент не получил ее.

Как сообщали Українські новини, в 2019 году Трампа на Нобелевскую премию мира уже выдвигал премьер-министр Японии за вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Также эко-активистку Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира в феврале 2020 года.

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