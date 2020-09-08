подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
08 сентября 2020, вторник, 23:44 115
Происшествия 2020-09-09T00:30:02+03:00
Українські Новини
Балуха прооперировали. Он в реанимации в тяжелом состоянии

Балуха прооперировали. Он в реанимации в тяжелом состоянии

Кира Молчанова
Киев, Ирина Геращенко, Владимир Балух, Киевская городская больница скорой помощи, Избиение Балуха
Владимир Балух. Фото: facebook.com/freebaluh
Владимир Балух. Фото: facebook.com/freebaluh

Владимира Балуха прооперировали в больнице скорой помощи, куда его привезли после избиения в столичном Гидропарке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Владимир Балух находится в больнице скорой помощи, куда скорая привезла его в полдень. Сколько он находился без сознания после зверского избиения — неизвестно, установить это должны правоохранители", — написала Геращенко.

Она отметила, что недавно закончилась его операция, и Балуха перевели в реанимацию. У него Володи тяжелая черепно мозговая травма и сейчас он находится в тяжелом состоянии. Сейчас к нему никого не пускают.

Как сообщали Українські Новини, сейчас полиция устанавливает обстоятельства избиения в Киеве бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Известно, что у мужчины украли мобильный и банковскую карту.

А Офис Президента ожидает от Национальной полиции быстрого расследования избиения.

Тем временем, правоохранители нашли сумку Балуха и занимаются опросом свидетелей. 

Больше новостей о: Киев Ирина Геращенко Владимир Балух Киевская городская больница скорой помощи Избиение Балуха

Суд назначил Кольченко 40 часов общественных работ...
В киевской больнице скорой помощи 6 отделений закр...
Старейший фонтан Киева перекрасили в голубой и зол...
Нашли сумку с вещами Балуха. Полиция разыскивает с...
У побитого ночью в Гидропарке Балуха украли мобильный и банковскую карту, — полиция
"Минера" столичного моста Метро признали вменяемым и выпустили из больницы под домашний арест
Новости
Балуха прооперировали. Он в реанимации в тяжелом состоянии 23:44
Из Израиля в Умань едут полицейские, чтобы обеспечивать безопасность на празднике 23:14
Старейший фонтан Киева перекрасили в голубой и золотой 22:42
Сгорело не все. В Донецкой области потушили пожар в старинной церкви 22:20
Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов пока не собираются просить политическое убежище в Украине 21:54
больше новостей
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Танкер
В Одессе снова не подняли затонувший танкер 08:22
Стефанишина в августе получила зарплаты меньше, чем в июле 05:30 Документ
Украинский турист умер в Турции от коронавируса. Его тело не могут доставить на родину 21:00
В МВД заявили, что белорусских оппозиционеров насильно вывезли в Украину 12:10
больше новостей
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
Цены на газ взлетят. Какие тарифы ждут украинцев зимой 05:30
Глава МИД России Лавров отказался говорить с МИД Украины 11:53
Сбой в метро
В киевском метро произошел сбой: кассы не работают, образовались огромные очереди 11:08
Дмитрий Розенфельд: Каким образом отработка нанесения ядерного удара США по РФ с нашей территории увеличивает нашу безопасность? 08:39 Мнение
больше новостей
Пенсионный фонд направил еще почти 2 млрд гривен на финансирование пенсий
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok