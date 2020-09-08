Балуха прооперировали. Он в реанимации в тяжелом состоянии

Владимира Балуха прооперировали в больнице скорой помощи, куда его привезли после избиения в столичном Гидропарке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

"Владимир Балух находится в больнице скорой помощи, куда скорая привезла его в полдень. Сколько он находился без сознания после зверского избиения — неизвестно, установить это должны правоохранители", — написала Геращенко.

Она отметила, что недавно закончилась его операция, и Балуха перевели в реанимацию. У него Володи тяжелая черепно мозговая травма и сейчас он находится в тяжелом состоянии. Сейчас к нему никого не пускают.

Как сообщали Українські Новини, сейчас полиция устанавливает обстоятельства избиения в Киеве бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Известно, что у мужчины украли мобильный и банковскую карту.

А Офис Президента ожидает от Национальной полиции быстрого расследования избиения.

Тем временем, правоохранители нашли сумку Балуха и занимаются опросом свидетелей.

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