Бывший политзаключенный Кремля украинец Владимир Балух, которого во вторник, 8 сентября, избили в Киеве неизвестные подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом на своей странице в Facebook написала депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, передают Українські Новини.

По словам Геращенко, врачи Киевской городской клинической, где сейчас находится Балух, оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое.

Кроме того, добавила она, Балух перенес сложную нейрохирургическую операцию и до сих не пришел в сознание. Медики были вынуждены подключить его к аппарату ШВЛ.

"К сожалению, пока что такая неутешительная информация", — написала Геращенко.

Как сообщали Українські Новини, во вторник, 8 сентября, неизвестные избили Владимира Балуха в столице. Об этом стало известно из сообщения другого освобожденного политзаключенного Олега Сенцова.

Известно, что у Балуха сломана рука и ключица, а также тяжелая черепно-мозговая травма.

Ранее в Киеве был избит и ограблен украинский певец и актер Михаил Хома, который известен под псевдонимом DZIDZIO.

Кроме того, в прошлую среду, 2 сентября, в столице на улице Богдана Хмельницкого неизвестный нанес телесные повреждения депутату Антону Полякову.

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