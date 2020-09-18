Полиция задержала подозреваемого в избиении Владимира Балуха: подробности

В пятницу, 18 сентября, правоохранители задержали подозреваемого в нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным полиции, 7 сентября мужчина пришел в гости к знакомому, который работает охранником в одном из ресторанов.

В тот вечер Владимир Балух вместе с друзьями отмечали годовщину освобождения из плена в ресторане "Казак". Около полуночи он вышел из заведения и направился в ресторан "Edem".

"Там у него возник конфликт с неизвестным. Мужчина ударил его ногой - потерпевший упал и потерял сознание. После этого злоумышленник скрылся, не оказав пострадавшему помощь", - говорится в сообщении.

Утром Балуха доставили в больницу.

Задержанному было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Им оказался киевлянин, 1988 года рождения. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Как сообщали Українські Новини, ранее избитого Владимира Балуха подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он впал кому из-за сложной нейрохирургической операции, которую ему сделали сразу после инцидента.

Освобожденного политзаключенного Владимира Балуха неизвестные избили в годовщину его освобождения, 7 сентября, в Киеве. Ему сломали руку и ключицу, а также нанесли тяжелую черепно-мозговую травму.

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