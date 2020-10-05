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05 октября 2020, понедельник, 12:36 462
Политика 2020-10-05T12:37:06+03:00
Українські Новини
Полтава отказывается вводить карантин оранжевой зоны

Полтава отказывается вводить карантин оранжевой зоны

Ольга Фандорина
Полтава, Александр Шамота, карантин в Украине, Оранжевая зона
Полтава. Фото: 112
Полтава. Фото: 112

Исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота выступил против карантинных ограничений из-за оранжевой зоны. Он призвал учреждения торговли, обслуживания и фитнесклубы работать в обычном режиме, несмотря на установленные правительством ограничения. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня Полтава в оранжевой карантинной зоне. А для нас это означает, что мы должны закрыть хостелы, фитнесклубы, рестораны и другие заведения сферы обслуживания. При этом никаких компенсаторов ни предпринимателям, ни городскому бюджету государство не предлагает", - сказал Шамота.

Он отметил, что городской совет вводит горячую линию бесплатной правовой помощи. Также Шамота призвал всех работать в обычном режиме.

"Поэтому если к вам пришла проверка и пытается составить протокол, пожалуйста, обратитесь и получите консультацию юристов" - заявил Шамота.

Он также отдельно обратился к перевозчикам, призвав их помочь людям спокойно добраться до работы.

Как сообщали Українські Новини, ранее власти Луцка отказались останавливать общественный транспорт, несмотря на пребывание в "красной" зоне.

В Киеве за неделю составили более полусотни протоколов за нарушение карантина заведениями.

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