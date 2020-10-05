КПВВ "Станица Луганская" могут закрыть из-за сильного задымления: вокруг бушует пожар

На оккупированных территориях поблизости КПВВ "Станица Луганская" идет задымление, поэтому возможно временно приостановление работы пункта пропуска, несмотря на то, что он только сегодня возобновил работу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"В 9:00 утра сегодня работа КПВВ восстановлена. На оккупированной территории вблизи КПВВ, к сожалению, идет пожар, идет определенное задымление. Если очень мощный дым будет переходить непосредственно на КПВВ, то мы будем приостанавливать на время - час, два, сколько надо - работу КПВВ, но не закрывать на период сильного задымления", - сказал он.

Кроме того, на территории Луганской области продолжается тушение пожаров.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта. Ранее из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек. 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом.

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