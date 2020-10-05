подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
05 октября 2020, понедельник, 11:49 895
Общество 2020-10-05T11:51:08+03:00
Українські Новини
КПВВ "Станица Луганская" могут закрыть из-за сильного задымления: вокруг бушует пожар

КПВВ "Станица Луганская" могут закрыть из-за сильного задымления: вокруг бушует пожар

Ольга Фандорина
Задымление, Закрытие КПВВ, пожар в Луганской области, КПВВ
КПВВ
КПВВ "Станица Луганская". Фото: 112 Украина

На оккупированных территориях поблизости КПВВ "Станица Луганская" идет задымление, поэтому возможно временно приостановление работы пункта пропуска, несмотря на то, что он только сегодня возобновил работу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

"В 9:00 утра сегодня работа КПВВ восстановлена. На оккупированной территории вблизи КПВВ, к сожалению, идет пожар, идет определенное задымление. Если очень мощный дым будет переходить непосредственно на КПВВ, то мы будем приостанавливать на время - час, два, сколько надо - работу КПВВ, но не закрывать на период сильного задымления", - сказал он.

Кроме того, на территории Луганской области продолжается тушение пожаров.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Ранее из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек. 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом. 

Больше новостей о: Задымление Закрытие КПВВ пожар в Луганской области КПВВ "Станица Луганская"

Работа КПВВ "Станица Луганская" временно прекращен...
Перед закрытием КПВВ "Армянск-Каланчак" на выезде ...
Киевлянам посоветовали не выходить из дома из-за з...
Под завалами сгоревших домов в Луганской области н...
Количество новых случаев коронавируса снизилось, а смертность сократилась на четверть
В Украине обновили зоны карантина. Какие города попали в "красную" и "оранжевую"
Новости
В Киеве пройти ПЦР-тест на коронавирус можно будет за 990 гривен 12:03
Больной с подозрением на COVID-19 не должен сам идти в частную лабораторию, — Минздрав 11:56
КПВВ "Станица Луганская" могут закрыть из-за сильного задымления: вокруг бушует пожар 11:49
Минздрав за сутки в четыре раза уменьшил количество ИФА-тестов на антитела к коронавирусу 11:48
Глава Нацполиции хочет легализовать проституцию, и не хочет - наркотики и оружие 11:42
больше новостей
В Киеве за сутки умерли 8 больных коронавирусом. В каких районах столицы больше всего заболевших 18:23
"Моя миссия выполнена". Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова 17:47
Курс доллара может снова перейти психологическую отметку: аналитики спрогнозировали курс в октябре 05:30
Эрдоган назвал Иерусалим турецким городом и заявил, что его покинули в слезах 15:22
Кварцевый песок. Фото: obozrevatel.com
В Украинке кандидат от "Евросолидарности" заполнил детские песочницы стройматериалами 18:06
больше новостей
Кварцевый песок. Фото: obozrevatel.com
В Украинке кандидат от "Евросолидарности" заполнил детские песочницы стройматериалами 18:06
Эксперт рассказал про "штангу" Ляшко: обвинил в подкупе "Наш край", от которого нет кандидата по округу 18:48
Украинский план мирного урегулирования ситуации на Донбассе уже на столе, — Ермак 09:33
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, — Шмыгаль 12:59
Авиаперелеты Зеленского в сентябре стоили 3,4 млн гривен 16:11
больше новостей
Масштабные пожары в Луганской области: в ГосЧС рассказали, где самая сложная ситуация
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok