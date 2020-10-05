КПВВ "Станиця Луганська" можуть закрити через сильне задимлення: навколо вирує пожежа

На окупованих територіях поблизу КПВВ "Станиця Луганська" йде задимлення, тому можливе тимчасове призупинення роботи пункту пропуску, попри те, що він тільки сьогодні відновив роботу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай .

"О 9:00 ранку сьогодні робота КПВВ відновлена. На окупованій території поблизу КПВВ, на жаль, йде пожежа, йде певне задимлення. Якщо дуже потужний дим буде переходити безпосередньо на КПВВ, то ми будемо призупиняти на час - годину, два, скільки треба - роботу КПВВ, але не закривати на період сильного задимлення", - сказав він.

Крім того, на території Луганської області триває гасіння пожеж.

Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населених пункти. Раніше через пожежі в Луганській області загинули 11 осіб. 17 постраждалих з опіками і отруєнням чадним газом. Зараз вогонь в Луганській області підступає до електропідстанції, детонують снаряди

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