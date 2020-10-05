підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
05 жовтня 2020, понеділок, 11:49 7
Суспільство 2020-10-05T15:00:05+03:00
Українські Новини
КПВВ "Станиця Луганська" можуть закрити через сильне задимлення: навколо вирує пожежа

КПВВ "Станиця Луганська" можуть закрити через сильне задимлення: навколо вирує пожежа

Ольга Фандорина
КПВВ, КПВВ
КПВВ Станиця Луганська. Фото: 112 Україна
КПВВ Станиця Луганська. Фото: 112 Україна

На окупованих територіях поблизу КПВВ "Станиця Луганська" йде задимлення, тому можливе тимчасове призупинення роботи пункту пропуску, попри те, що він тільки сьогодні відновив роботу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"О 9:00 ранку сьогодні робота КПВВ відновлена. На окупованій території поблизу КПВВ, на жаль, йде пожежа, йде певне задимлення. Якщо дуже потужний дим буде переходити безпосередньо на КПВВ, то ми будемо призупиняти на час - годину, два, скільки треба - роботу КПВВ, але не закривати на період сильного задимлення", - сказав він.

Крім того, на території Луганської області триває гасіння пожеж.

Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населених пункти.

Раніше  через пожежі в Луганській області загинули 11 осіб. 17 постраждалих з опіками і отруєнням чадним газом.

Зараз вогонь в Луганській області підступає до електропідстанції, детонують снаряди

Більше новин про: КПВВ КПВВ "Станиця Луганська" Станиця Луганська пожежі в Луганській області

Пункт пропуску "Станиця Луганська" відновив роботу...
Вогонь в Луганській області підступає до електропі...
Бойовики блокують КПВВ: люди ночують вздовж доріг ...
В Станиці Луганській сильна пожежа: детонують вибу...
Вогонь в Луганській області підступає до електропідстанції, детонують снаряди
МОЗ оновив список країн "червоної зони"
Новини
Балух прийшов до тями після побиття 15:09
Труханов і Скорик лідирують на виборах мера Одеси, - опитування 15:00
Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі виросли після тижневого падіння 14:51
Нова схема шахраїв. У Instagram виявили фальшиву сторінку Privat24 14:33
Більше ніяких папірців: Зеленський похвалився переходом до "цифрової" держави 14:30
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
Депутати Запорізької міської та обласної рад будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, - Рух "Справедлива Україна" 19:56
Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова 10:29
Дмитра Голубова в судовому порядку зняли з виборчих перегонів, - ЗМІ 11:11
Експерт розповів про "штангу" Ляшко: звинуватив у підкупі "Наш край", від якого немає кандидата по округу 18:48
більше новин
Академія Меднаук повідомила про результати доклінічних досліджень українського препарату для лікування Ковід-19 в Європі 13:17
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси 10:37 Прес-реліз
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
Порошенко госпіталізований через коронавірус 16:31
В Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися 10:10
більше новин
У Києві за добу померли від коронавірусу 10 осіб. В яких районах найбільше хворіють
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok