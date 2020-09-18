Тесты на коронавирус в частных лабораториях стоят в два раза дороже, - Степанов

В товремя, как количество проведенных в Украине тестов на коронавирус растет уже четвертый день подряд, Министерство здравоохранения рассматривает возможность привлечения частных лабораторий к проведению тестирования на коронавирус за счет бюджета. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. "Мы рассматриваем вопрос с привлечением частных клиник. Сейчас проводятся расчеты. Думаю, мы очень быстро это сделаем", - прокомментировал он вопрос о возможности организовать тестирование в частных лабораториях за счет средств бюджета. Степанов отметил, что сейчас тестирование в государственных лабораторных центрах обходится вдвое дешевле, чем в частных учреждениях. Как сообщали Українськi Новини, лаборатория Минздрава в Киеве прекращает тестировать на COVID-19 частных лиц. Тем временем, после рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать. Украина находится на карантине 191-й день.