Тесты на коронавирус в частных лабораториях стоят в два раза дороже, - Степанов

В товремя, как количество проведенных в Украине тестов на коронавирус растет уже четвертый день подряд, Министерство здравоохранения рассматривает возможность привлечения частных лабораторий к проведению тестирования на коронавирус за счет бюджета.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Мы рассматриваем вопрос с привлечением частных клиник. Сейчас проводятся расчеты. Думаю, мы очень быстро это сделаем", - прокомментировал он вопрос о возможности организовать тестирование в частных лабораториях за счет средств бюджета.

Степанов отметил, что сейчас тестирование в государственных лабораторных центрах обходится вдвое дешевле, чем в частных учреждениях.

Как сообщали Українськi Новини, лаборатория Минздрава в Киеве прекращает тестировать на COVID-19 частных лиц.

Тем временем, после рекордного прироста заболеваемость коронавирусом начала падать.

Украина находится на карантине 191-й день.

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