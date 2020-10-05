В Киеве объявили штормовое предупреждение

В то время, как в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, в течение 5 октября в Киеве порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщали Українські Новини, в Украине из-за противостояния циклона и антициклона ожидается порывистый, сильный, порой штормовой ветер восточного направления.



Тем временем синоптики обещают зимой 2020-2021 года в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов.

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