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05 октября 2020, понедельник, 10:43 2700
Общество 2020-10-05T11:00:01+03:00
Українські Новини
В Киеве объявили штормовое предупреждение

В Киеве объявили штормовое предупреждение

Валерия Драгомирова
Киев, Штормовое предупреждение, сильный ветер
Ветер. Фото: Gismeteo
Ветер. Фото: Gismeteo

В то время, как в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, в течение 5 октября в Киеве порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации (КГГА). 

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщали Українські Новини, в Украине из-за противостояния циклона и антициклона ожидается порывистый, сильный, порой штормовой ветер восточного направления.

Тем временем синоптики обещают зимой 2020-2021 года в Украине теплую погоду с непродолжительными периодами морозов. 

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