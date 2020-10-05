В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

5 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).



"По данным УкрГидрометцентра, 5 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем.

В течение пожароопасного периода запрещается:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.



Как сообщали Українські Новини, работа КПВВ "Станица Луганская" временно прекращена из-за пожарной опасности и восстановительных работ.



Кроме того, из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости