В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

5 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). "По данным УкрГидрометцентра, 5 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем. В течение пожароопасного периода запрещается: посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса; разводить костры в лесу и лесопосадках; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки и сжигать отходы; сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях. Как сообщали Українські Новини, работа КПВВ "Станица Луганская" временно прекращена из-за пожарной опасности и восстановительных работ. Кроме того, из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек.