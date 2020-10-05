подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
5.10.20 10:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Одесской области и города Одессы"

05 октября 2020, понедельник, 08:47 83
Общество 2020-10-05T09:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Валерия Драгомирова
Пожароопасность, ГосЧС, Пожарная опасность, Чрезвычайная пожарная опасность, Пожарная опасность в Украине
Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС
Пожар в Луганской области. Фото: ГосЧС

5 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. 

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС). 

"По данным УкрГидрометцентра, 5 октября в восточных областях и большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем. 

В течение пожароопасного периода запрещается:

  • посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.


Как сообщали Українські Новини, работа КПВВ "Станица Луганская" временно прекращена из-за пожарной опасности и восстановительных работ. 

Кроме того, из-за пожаров в Луганской области погибли 11 человек

Больше новостей о: Пожароопасность ГосЧС Пожарная опасность Чрезвычайная пожарная опасность Пожарная опасность в Украине

Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожар...
Спасатели ликвидировали один из очагов пожаров в Л...
В четырех областях Украины объявлен чрезвычайный у...
Жителей почти всех регионов Украины предупреждают ...
В Украине обновили зоны карантина. Какие города попали в "красную" и "оранжевую"
Гривна просела. Официальный курс нацвалюты на сегодня
Новости
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности 08:47
Украина на карантине 208 дней. Какие ограничения действуют в эпидзонах 08:24
Степанов рассказал, вернется ли Украина к тотальному карантину 08:22
"Альянс Энерго Трейд" принял первые 4 тыс. тон битума по морю 06:45
В Украине обновили зоны карантина. Какие города попали в "красную" и "оранжевую" 05:35
больше новостей
Самолет с сыном Дроздова, которому якобы предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26, - ВСУ 11:26
Количество больных, госпитализированных с коронавирусом, резко возросло 10:57
В Киеве за сутки умерли 8 больных коронавирусом. В каких районах столицы больше всего заболевших 18:23
"Моя миссия выполнена". Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова 17:47
Курс доллара может снова перейти психологическую отметку: аналитики спрогнозировали курс в октябре 05:30
больше новостей
Самолет с сыном Дроздова, которому якобы предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26, - ВСУ 11:26
Эксперт рассказал про "штангу" Ляшко: обвинил в подкупе "Наш край", от которого нет кандидата по округу 18:48
Украинский план мирного урегулирования ситуации на Донбассе уже на столе, — Ермак 09:33
Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии, — Шмыгаль 12:59
Авиаперелеты Зеленского в сентябре стоили 3,4 млн гривен 16:11
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok