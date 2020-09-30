Байден назвал Трампа "щенком Путина" во время дебатов. Тот ответил, упомянув Украину

В ночь на 30 сентября (по киевскому времени) в Соединенных Штатах Америки состоялись первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. В ходе этих дебатов кандидаты всячески пытались задеть друг друга. Об этом сообщает CNBC. Дебаты длились более часа, и затронули несколько актуальных тем, не затрагивая тему внешней политики, о которой должны будут говорить на следующих дебатах в октябре. Однако, без упоминания внешней политики все же не обошлось. Так, сообщается, что во время дебатов Джо Байден назвал Дональда Трампа "щенком Путина". "Он щенок Путина. Он по-прежнему отказывается даже говорить Путину о награде за головы американских солдат", – сказал Байден. Очевидно, он имел ввиду предположительные денежные награды, которые Москва платит "Талибану" за убитых американских солдат, о чем Байден неоднократно говорил ранее. Трамп ответил Байдену, упомянув Украину. "Когда он стал вице-президентом, он разбогател в Украине, в Китае, в Москве и других местах", – сказал Трамп. Как сообщали Українські новини, племянница Трампа обвинила его в мошенничестве и воровстве десятков миллионов долларов. Также на пленках Деркача Байден называл Трампа "собакой".