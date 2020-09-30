Байден назвал Трампа "щенком Путина" во время дебатов. Тот ответил, упомянув Украину

В ночь на 30 сентября (по киевскому времени) в Соединенных Штатах Америки состоялись первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. В ходе этих дебатов кандидаты всячески пытались задеть друг друга. Об этом сообщает CNBC.

Дебаты длились более часа, и затронули несколько актуальных тем, не затрагивая тему внешней политики, о которой должны будут говорить на следующих дебатах в октябре.

Однако, без упоминания внешней политики все же не обошлось.

Так, сообщается, что во время дебатов Джо Байден назвал Дональда Трампа "щенком Путина".

"Он щенок Путина. Он по-прежнему отказывается даже говорить Путину о награде за головы американских солдат", – сказал Байден.

Очевидно, он имел ввиду предположительные денежные награды, которые Москва платит "Талибану" за убитых американских солдат, о чем Байден неоднократно говорил ранее.

Трамп ответил Байдену, упомянув Украину.

"Когда он стал вице-президентом, он разбогател в Украине, в Китае, в Москве и других местах", – сказал Трамп.

Как сообщали Українські новини, племянница Трампа обвинила его в мошенничестве и воровстве десятков миллионов долларов.

Также на пленках Деркача Байден называл Трампа "собакой".

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