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  • Байден назвал Трампа "щенком Путина" во время дебатов. Тот ответил, упомянув Украину
30 сентября 2020, среда, 10:50 63
Политика 2020-09-30T10:50:01+03:00
Українські Новини
Байден назвал Трампа "щенком Путина" во время дебатов. Тот ответил, упомянув Украину

Байден назвал Трампа "щенком Путина" во время дебатов. Тот ответил, упомянув Украину

Александр Савич
США, Джо Байден, Соединенные Штаты Америки, Дебаты, президентские выборы, Владимир Путин, Дональд Трамп

В ночь на 30 сентября (по киевскому времени) в Соединенных Штатах Америки состоялись первые дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Джо Байденом. В ходе этих дебатов кандидаты всячески пытались задеть друг друга. Об этом сообщает CNBC.

Дебаты длились более часа, и затронули несколько актуальных тем, не затрагивая тему внешней политики, о которой должны будут говорить на следующих дебатах в октябре.

Однако, без упоминания внешней политики все же не обошлось.

Так, сообщается, что во время дебатов Джо Байден назвал Дональда Трампа "щенком Путина".

"Он щенок Путина. Он по-прежнему отказывается даже говорить Путину о награде за головы американских солдат", – сказал Байден.

Очевидно, он имел ввиду предположительные денежные награды, которые Москва платит "Талибану" за убитых американских солдат, о чем Байден неоднократно говорил ранее.

Трамп ответил Байдену, упомянув Украину.

"Когда он стал вице-президентом, он разбогател в Украине, в Китае, в Москве и других местах", – сказал Трамп.

Как сообщали Українські новини, племянница Трампа обвинила его в мошенничестве и воровстве десятков миллионов долларов.

Также на пленках Деркача Байден называл Трампа "собакой".

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