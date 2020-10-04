Трем знакам зодиака звезды сулят трудности сегодня, — астролог

В то время, как в субботу у Раков, Львов и Скорпионов был успешный день, сегодня Овны, Весы и Козероги столкнутся с трудностями. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в воскресенье, 4 октября, расскажут Українські Новини.

Овен

Овнов ждет не слишком благоприятный день. Звезды уверяют, что в воскресенье не всегда удастся быстро разобраться в происходящем, а окружающие будут ждать решительных действий, к которым представители этого знака не будут готовы. В этот период лучше не торопить события, нужно тщательно взвешивать каждый свой шаг. Также не следует переоценивать свои силы и взвалить на себя чужие проблемы.

Весы

В этот день Весам будет сложно самостоятельно принимать решения. Обстоятельства не всегда будут складываться в пользу представителей этого знака, что заставит их подстраиваться под других. В этот день звезды советуют не нервничать и не суетиться по пустякам. Пусть события развиваются своим чередом, ведь это позволит избежать трудностей и ошибок. Вечером отставьте все дела в сторону и отдыхайте после напряженного дня

Козерог

У Козерогов будет неоднозначный день, вероятны неожиданные перемены на личном фронте. События в воксресенье не всегда будут развиваться благоприятно и представители знака будут нервничать и излишне суетиться. Звезды уверяют, что в течение дня предстоит решать не только свои вопросы, но и заниматься проблемами близких. Не исключено, что в воскресенье могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

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