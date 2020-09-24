Тренер "Шахтера" рассказал, кто виноват в потере очков в матче против "Руха"

Главный тренер горняков Луиш Каштру объяснил, почему его подопечные сыграли в ничью против новичка УПЛ "Руха" — у "Шахтера" дела идут не так хорошо, как у киевского "Динамо".

Об этом говорится в его интервью каналу "Футбол 1".

"Совсем плохой первый тайм, а второй запомнился автоголом и удалением нашего игрока. Перешли на схему 3-3-3, поскольку нужно было рисковать. Гнались за результатом, который обеспечили бы нам 3 очка. Марлос забил, имели еще моменты, но не удалось выиграть. Тренер должен взять на себя ответственность за результат, и я не бегу от нее. я беру потерю очков на себя", — рассказал Каштуру в интервью после матча, который закончился со счетом 1:1.

Тренер горняков рассказал, что его подопечные закончили игру уставшими, хоть и не достигли результата. "Рух" не удивил футболистов "Шахтера", но противопоставить им вдесятером они ничего не смогли.

Кроме того, Каштуру заявил, что больше не будет искать оправданий.

"Никаких отговорок искать не будем", — заявил тренер.

После трех туров чемпионата Украины Шахтер расположился на нетипичной для себя 6-й строчке.

Луиш Каштру провел краткий анализ матча с «Рухом», взял на себя ответственность за потерю очков и сформулировал ключевой месседж игрокам ⬇https://t.co/Ddw1eKHxWI#РухШахтер — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 23, 2020

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