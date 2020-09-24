подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Тренер "Шахтера" рассказал, кто виноват в потере очков в матче против "Руха"
24 сентября 2020, четверг, 11:57 350
Спорт 2020-09-24T13:45:02+03:00
Українські Новини
Тренер "Шахтера" рассказал, кто виноват в потере очков в матче против "Руха"

Тренер "Шахтера" рассказал, кто виноват в потере очков в матче против "Руха"

Кира Молчанова
Футбол, ФК Шахтер, УПЛ, ФК Рух
Перед матчем Рух - Шахтер. Фото: пресс-служба ФК
Перед матчем Рух - Шахтер. Фото: пресс-служба ФК "Шахтер"

Главный тренер горняков Луиш Каштру объяснил, почему его подопечные сыграли в ничью против новичка УПЛ "Руха" — у "Шахтера" дела идут не так хорошо, как у киевского "Динамо".

Об этом говорится в его интервью каналу "Футбол 1".

"Совсем плохой первый тайм, а второй запомнился автоголом и удалением нашего игрока. Перешли на схему 3-3-3, поскольку нужно было рисковать. Гнались за результатом, который обеспечили бы нам 3 очка. Марлос забил, имели еще моменты, но не удалось выиграть. Тренер должен взять на себя ответственность за результат, и я не бегу от нее. я беру потерю очков на себя", — рассказал Каштуру в интервью после матча, который закончился со счетом 1:1.

Тренер горняков рассказал, что его подопечные закончили игру уставшими, хоть и не достигли результата. "Рух" не удивил футболистов "Шахтера", но противопоставить им вдесятером они ничего не смогли.

Кроме того, Каштуру заявил, что больше не будет искать оправданий.

"Никаких отговорок искать не будем", — заявил тренер.

После трех туров чемпионата Украины Шахтер расположился на нетипичной для себя 6-й строчке.

Как сообщали Українські Новини, в 3-м туре Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" не смог одолеть луганскую "Зарю" и потерял очки впервые в этом сезоне.

Глава комитета ФИФА по борьбе с последствиями коронавируса Олли Рен рассказал о последствиях пандемии для мирового футбола.

Больше новостей о: Футбол ФК Шахтер УПЛ ФК Рух

Заболеваемость коронавирусом в Киеве растет. За сутки заразились 13 медиков
Полиция начала расследовать угрозы в адрес адвоката по делу символики дивизии СС "Галичина" Браславской
Новости
Доллар для платежных карт начал дорожать после падения 13:53
"Нафтогаз" из-за миллиардных убытков будет повышать цену газа 13:31
Захват автобуса с заложниками в Луцке. Кривош отказывается есть и принимает только хлеб с водой 13:23
В государственных и коммунальных лабораториях проводится 80% тестов ПЦР на коронавирус, - Минздрав 13:14
Заболеваемость коронавирусом в Киеве растет. За сутки заразились 13 медиков 12:54
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
больше новостей
В Киевской области — 138 новых случаев COVID-19. В каком районе болеют больше всего
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok