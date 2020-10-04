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04 октября 2020, воскресенье, 14:00 249
Президент 2020-10-04T15:30:14+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет застраховать учителей на случай болезней

Зеленский хочет застраховать учителей на случай болезней

Елена Новикова
Учителя, страхование, День Учителя, Владимир Зеленский, День учителя-2020, Страхование учителей
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский выступает за разработку механизма страхования учителей на случай заболевания, в то время, как в Украине уже ввели страхование медиков, работающих с больными COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українські Новини.

По его словам, это будет показателем того, что государство о них заботится.

Также он поручил правительству обеспечить достойные условия труда для учителей.

"Надо подумать над страхованием для них, чтобы они понимали, что мы заботимся о них, чувствовали себя в безопасности", - цитирует пресс-служба слова главы государства.

По его словам, учитель - сложная и важная профессия.

"Он или она не может делать скидку на то, что происходит вне школы, в личной жизни. Он должен быть всегда собранным и всегда на страже безопасности и развития детей. Мы хотим бороться за образование, хотим помогать", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 4 октября, традиционно отмечается День учителя.

Ранее сообщалось о том, как можно поздравить учителей.

Кроме того, по данным на 2 октября, в Киеве коронавирусом болели 375 учеников и 259 учителей.

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