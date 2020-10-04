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04 октября 2020, воскресенье, 06:00 14
Lifestyle 2020-10-04T07:00:01+03:00
Українські Новини
Традиции и история Дня учителя в Украине: дни самоуправления в школах и встречи выпускников

Традиции и история Дня учителя в Украине: дни самоуправления в школах и встречи выпускников

Ольга Фандорина
Школа, Праздник, День Учителя, История праздника
Школа. Фото: pixabay.com
Школа. Фото: pixabay.com

Сегодня в Украине, в первое воскресенье октября, традиционно отмечается День учителя. В 2020 году этот праздник выпадает на 4 октября. Школьники обычно поздравляют учителей в пятницу или субботу, которая предшествует празднику.

Этот праздник появился по решению ЮНЕСКО и Международной организации труда. Официальной датой праздника считается 5 октября, а в Украине поздравлять педагогов начали согласно указу президента от 11 сентября 1994 года. В этот день в Париже в 1966 году прошла межправительственная конференция, на которой представители Международной организации труда и ЮНЕСКО дали определение термину "учитель" и определили статус наставников начальной и средней школ.

Как отмечают День учителя в Украине?

Обычно в этот день ученики стараются тепло поздравить своих учителей в школах,  дети дарят учителям цветы, устраивают сценки или рисуют стенгазеты.

А также одной из традиций стало проведение Дня самоуправления. В пятницу перед праздником старшеклассники дают учителям отдохнуть и сами проводят уроки. Среди школьников выбирают директора, который следит за дисциплиной, и преподавателей для каждого предмета.

Иногда учебный день в честь праздника во многих школах сокращают, а после окончания уроков преподавателей приглашают на концерт, посвященный Дню учителя. 

Также в День учителя в школах проводят торжественные мероприятия, подготовленные учениками, на которые приглашаются и родители учащихся. Любимых учителей приходят навестить бывшие ученики. 

А ранее Українські Новини представили топ-5 идей необычных подарков ко Дню Учителя.

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