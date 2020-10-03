День учителя-2020: лучшие поздравления в стихах и открытках для преподавателей

В этом году День учителя припадает на 4 октября, поскольку отмечается каждое первое воскресенье октября. В этот праздник ученики стараются поздравить своих преподавателей, сделать им приятные сюрпризы.

Также почти во всех школах в этот день есть традиция, которая нравится и школьникам и педагогам - День самоуправления. Такой день разрешается устраивать раз в году. В честь праздника ученики, снимая с учителей их обязанности, выполняют работу преподавателей сами, давая им отдохнуть. А именно - старшеклассники, как правило, проводят уроки у более младших ребят. Также среди учеников выбирается директор, который следит за дисциплиной.

Українські Новини собрали открытки и стихи, которыми можно поздравить любимых педагогов в праздник.

Поздравления с Днем учителя:

Вы учитель, и это почетно!

Поздравляю вас от души!

Обучаете вы превосходно,

Вам желаю успехов больших!

Пусть удача всегда будет с вами,

В сердце вашем пусть счастье живет!

И пусть все, что было мечтами,

Станет явью без лишних забот!

Глибоких знань провіднику

Сьогодні привітання!

Хай буде радісне й легке

Подальше викладання.

Хай буде дружним колектив,

Спокійною — робота.

І хай на все настачить сил,

Тепла, снаги й турботи!

Детишек учить — непростая работа.

Желаю в свой праздник забыть про заботы.

Любые проблемы пускай разрешатся,

Хорошие новости в дверь постучатся,

Успехов в труде, вдохновения, терпения,

Пускай не испортит ничто настроение.

Звенит звонок, и все за парты,

Учитель в наш заходит класс.

Его готовы мы поздравить,

Ведь он один такой у нас!

Благодарим мы вас за знанье,

Нас к истине привёл ученья свет.

И быть учителем - ваше призванье.

И ценен каждый ваш совет.

Всемирный день учителей

Сегодня отмечаем

И всех преподавателей

С любовью поздравляем.

Желаем вам здоровья, сил,

В работе вдохновения,

Чтоб каждый день удачным был,

А главное — терпения!

В руках цветы и ранец за спиной,

И в школу я спешу сегодня -

Поздравить вас, учитель дорогой,

И тёплые слова скажу охотно.

Желаю вам здоровья, счастья, солнца,

Терпенья крепкого, удачи и любви,

Пусть в жизни новое легко даётся

И станут реальностью мечты.

З професійний святом вітаємо,

Натхнення та терпіння бажаємо.

Щоб учні завжди поважали,

Творчі ідеї вас не покидали.

Щоб результати праці вражали,

Ніколи ви не сумували.

Нехай зарплата піднімається,

Вам добро сторицею вертається.

Желаю мудрости и сил,

Железных нервов и терпения,

Вас Бог талантом наградил

Растить младое поколение!

Желаю долгих лет труда,

Для Вас — почета, уважения.

В душе Ваш образ навсегда,

Учитель лучший Вы, и в этом нет сомнения!

З Днем вчителя вітаєм Вас.

Бажаєм щастя повсякчас.

Щоби була в радість робота,

Лише приємною — турбота.

Щоб кожна мить була, мов свято,

Щоб в долі — успіхів багато.

Бажаєм, щоб росла зарплата,

Щоб в мирі жила ваша хата.

Напомним, первый октябрьский уик-энд в Украине будет теплым.

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