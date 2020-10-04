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04 октября 2020, воскресенье, 10:31 33
Силовые структуры 2020-10-04T10:45:26+03:00
Українські Новини
Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. За сутки зафиксировано 5 обстрелов

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. За сутки зафиксировано 5 обстрелов

Елена Новикова
Обстрелы, Режим тишины, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, Обстрелы боевиков, Нарушение режима тишины
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 3 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки, 3 октября, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Так, стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта Майорск, гранатометы различных систем - неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета", - говорится в нем.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

На огневые провокации противника украинские военные оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 4 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами со стороны боевиков.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Ермак заявляет, что у Украины есть план мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

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