Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. За сутки зафиксировано 5 обстрелов

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 3 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки, 3 октября, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня. Так, стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта Майорск, гранатометы различных систем - неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета", - говорится в нем.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

На огневые провокации противника украинские военные оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 4 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами со стороны боевиков.

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