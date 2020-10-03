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03 октября 2020, суббота, 10:25 12
Силовые структуры 2020-10-03T10:45:01+03:00
Українські Новини
Ночью боевики стреляли из гранатомета вблизи Марьинки. Зафиксировано четыре обстрела

Ночью боевики стреляли из гранатомета вблизи Марьинки. Зафиксировано четыре обстрела

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, перемирие-2020
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

Боевики, которые не прекратили обстрелы даже во время пожаров на Луганщине, 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 2 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки, 2 октября, в районах ответственности украинских бригад было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказано в нем.

Так, боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем недалеко от Авдеевки.

Кроме того, дважды в течение суток противник применил стрелковое оружие вблизи Водяного.

Боевых потерь и ранений не было.

С начала текущих суток, 3 октября, неприцельными выстрелами боевики провоцировали военных ООС вблизи Марьинки.

На этом участке зафиксированы 2 выстрела из ручного противотанкового гранатомета и 3 очереди из стрелкового оружия.

Военнослужащие ООС огонь в ответ не открывали.

В других районах вдоль линии соприкосновения наблюдается тишина.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил 1 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Тем временем, Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами со стороны боевиков.

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