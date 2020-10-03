Ночью боевики стреляли из гранатомета вблизи Марьинки. Зафиксировано четыре обстрела

Боевики, которые не прекратили обстрелы даже во время пожаров на Луганщине, 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 2 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "За прошедшие сутки, 2 октября, в районах ответственности украинских бригад было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", - сказано в нем. Так, боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем недалеко от Авдеевки. Кроме того, дважды в течение суток противник применил стрелковое оружие вблизи Водяного. Боевых потерь и ранений не было. С начала текущих суток, 3 октября, неприцельными выстрелами боевики провоцировали военных ООС вблизи Марьинки. На этом участке зафиксированы 2 выстрела из ручного противотанкового гранатомета и 3 очереди из стрелкового оружия. Военнослужащие ООС огонь в ответ не открывали. В других районах вдоль линии соприкосновения наблюдается тишина. Как сообщали Українськi Новини, боевики 2 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил 1 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет. Тем временем, Зеленский не связывает масштабные пожары в Луганской области с обстрелами со стороны боевиков.