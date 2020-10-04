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04 октября 2020, воскресенье, 09:33 1245
Президент 2020-10-04T10:30:10+03:00
Українські Новини
Украинский план мирного урегулирования ситуации на Донбассе уже на столе, — Ермак

Украинский план мирного урегулирования ситуации на Донбассе уже на столе, — Ермак

Елена Новикова
Донбасс, выборы на Донбассе, Мирное урегулирование, Андрей Ермак, Ситуация на Донбассе
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что у Украины есть план мирного урегулирования ситуации на Донбассе, финальным этапом которого являются выборы, в то время, как боевики продолжают нарушать режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24".

"Одно из больших достижений за этот год - то, что ни у кого среди наших международных партнеров не возникает вопросов об украинской позиции. И сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. Этот план имеет в конце то, чего так ждет украинский народ, и чего, я надеюсь, ждут все прогрессивные страны, наши партнеры, коллеги и т.д. И чего в первую очередь ждут жители Донбасса, ждут наши военные и их семьи… Поэтому сегодня нам удалось выставить таким образом атмосферу в переговорном процессе, как в Минске, так и в "нормандском формате", когда ни у кого не возникает в этом сомнений, осталось только получить ответ от наших визави", - сказал он.

Ермак подчеркнул, что план можно доработать, но вторая сторона должна определиться, согласна ли она на мирное урегулирование.

"И сегодня вот он, украинский план, что-то там можно уточнить. Если вы "за" - вперед. Его можно четко очертить в сроках и закончить эту войну. Если вы "нет" - скажите громко об этом всем, что вы не хотите прекращения войны в Украине. Естественно, финальным этапом этого плана является проведение местных выборов на основании украинского закона и Копенгагенской конвенции. Соответственно, при подготовке к этим выборам есть определенный термин, в течение которого необходимо подготовить… демилитаризовать, обеспечить режим безопасности на неподконтрольных территориях", - добавил Ермак.

Глава ОП добавил, что Украина должна вернуть свою территорию, забрать контроль над госграницей и тогда, уже в демилитаризованной зоне, на Донбассе состоятся демократические выборы.

Как сообщали Українські Новини, Ермак заявил, что на Донбассе может состояться обмен пленными по формуле "100 на 100".

Ранее Ермак отрицал, что на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата" украинская сторона взяла обязательство пересмотреть постановление Верховной Рады о местных выборах в части их проведения на Донбассе.

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