В Украине "коронавирусные" антирекорды по количеству новых случаев и смертей

2 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 661 до 222 322, количество умерших от заболевания - на 91 человека до 4 353 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 0,6%, новых летальных случаев - на 35,3%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 3 октября в Украине зарегистрировано 222 322 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 353 летальных, 98 737 человек выздоровели.

За сутки зафиксирован 4 661 новый случай заболевания, выздоровели 2 146 человек, умерли 92 человека.

Таким образом, 2 октября показатель новых заболевших за сутки был выше, чем выздоровевших – 4 661 против 2 146.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 3 октября составило 119 232 человек, что на 2% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано в Киеве (24 043), Львовской (21 032) и Харьковской областях (20 104).

В Черновицкой области зафиксированы 14 966 случаев COVID-19, в Одесской - 14 379 случаев, в Тернопольской – 14 167, в Ивано-Франковской - 14 093, в Ривненской - 12 956, в Закарпатской – 10 105, в Киевской - 9 591, в Волынской - 8 455, в Днепропетровской - 6 719, в Хмельницкой - 6 647, в Винницкой - 6 554, Житомирской - 6 468 случаев.

4 908 случаев выявлены в Сумской области, 4 518 случаев - в Черниговской, 4 430 случаев - в Черкасской, 4 401 случай - в Запорожской, 3 864 случая - в Донецкой, 3 490 случаев - в Николаевской, 2 727 случаев - в Полтавской, 1 340 случаев - в Херсонской, 1 207 случаев - в Кировоградской и 1 158 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, 1 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 4 633 до 217 661, количество умерших от заболевания - на 68 человек до 4 261.

Также с 5 октября в Украине обновили карантинное зонирование.

Тем временем, сегодня 206-й день карантина. Какие ограничения действуют в регионах Украины

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