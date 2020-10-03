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03 октября 2020, суббота, 13:23 274
Силовые структуры 2020-10-03T14:00:02+03:00
Українські Новини
"Заминировал" все электростанции Украины и требовал $1 млрд: в Запорожье задержали преступника

"Заминировал" все электростанции Украины и требовал $1 млрд: в Запорожье задержали преступника

Надежда Комендантова
Минирование, Электростанция, Заминирование, Ложное минирование, Нацполиция
Запорожская электростанция. Фото: npp.zp.ua
Запорожская электростанция. Фото: npp.zp.ua

После того как угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве, Виталия Ткаленко  признали вменяемым и выпустили из психиатрического учреждения под домашний арест, правоохранители в Запорожской области задержали мужчину, который сообщил о заминировании всех электростанций Украины, а также требовал передать ему один миллиард долларов по указанному адресу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передают Українськi Новини.

"2 октября в 13:45 в дежурную часть Коммунарского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение от неизвестного о том, что заминированы все электростанции на территории Украины. При этом мужчина требовал передать ему один миллиард долларов по указанному им адресу", - сказано в сообщении.

По информации правоохранителей, к Днепровской гидроэлектростанции прибыл наряд патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа. Во время осмотра взрывоопасных веществ и устройств не обнаружено.

"Сотрудники СБУ установили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Как выяснилось, ложное сообщение о заминировании сделал житель города Васильевки 1974 года, который в настоящее время находится в больнице. Правоохранители провели неотложный осмотр по месту временного проживания "минера", изъяли две сим-карты и мобильный телефон, с которого был осуществлен звонок о минировании", - говорится в тексте сообщения.

Задержанному мужчину грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. Начато досудебное расследование.

Как сообщали Українські Новини, Центральный универмаг в Киеве возобновил работу после проверки сообщения о минировании в День независимости. Минирование оказалось ложным.

В Киеве, задержали гражданина Армении, который сообщал о фейковых минированиях посольств США и Турции.

Кроме того, 30 июня в час пик в Киеве закрыли три станции метро из-за сообщения о минировании. Взрывчатку не нашли.

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