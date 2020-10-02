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02 октября 2020, пятница, 23:49 94 Документ
Общество 2020-10-03T00:45:01+03:00
Українські Новини
Виталий Кличко поздравил "Динамо" с выходом в Лигу чемпионов

Виталий Кличко поздравил "Динамо" с выходом в Лигу чемпионов

Кира Молчанова
Виталий Кличко, Динамо, Лига Чемпионов, ФК Динамо, Поздравления, Лига Чемпионов УЕФА
Виталий Кличко. Фото: fcdynamo.kiev.ua
Виталий Кличко. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил "Динамо" с выходом в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом рассказала пресс-служба столичного клуба.

"От имени общины города Киева - сотен тысяч футбольных болельщиков и миллионов его жителей - поздравляю вас с очередным спортивным успехом", — говорится в письмо, который Кличко направил в "Динамо".

Он заявил, что возвращение клуба в групповой раунд сильнейшего клубного турнира УЕФА - это продолжение великих традиций "Динамо".

Кличко подчеркнул, что это было сделано во время пандемии, поэтому расценивается как праздник для всего города.

"Мы, поколение киевлян разных эпох, росли на громких победах любимой бело-голубой команды. Мы привыкли к ним, как любой человек, живое существо - к кислороду. Мы всегда гордились причастностью к словосочетанию "Динамо" Киев. Мы - это "Динамо", "Динамо" - это мы!", — написал Кличко.

Кроме того, Кличко пожелал клубу максимальных результатов и заверил клуб в поддержке.

Виталий Кличко. Фото: fcdynamo.kiev.uaВиталий Кличко. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Как сообщали Українські Новини, за выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу киевское Динамо заработало €32 млн.

Позднее "Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

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