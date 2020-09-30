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30 сентября 2020, среда, 08:59 7
Спорт 2020-09-30T08:59:01+03:00
Українські Новини
За выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу, киевское Динамо заработало €32 млн

За выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу, киевское Динамо заработало €32 млн

Павел Твердохлиб
Спорт, Футбол, УЕФА, Динамо, Лига Чемпионов УЕФА
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Фото: uefa.com
Футбол Лига Чемпионов УЕФА Фото: uefa.com

Разгромив в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА бельгийский Гент со счетом 3:0, футболисты киевского Динамо вышли в основную, групповую стадию данного турнира.

Только за выход в группу Динамо уже получит, как минимум, 32 миллиона евро. Кроме того, киевляне могут заметно пополнить бюджет клуба в случае успешных выступлений на турнире.

Как сообщают репортеры, за каждое очко Динамо будет получать 910 тысяч евро, а за выход из группы можно заработать 9,5 миллиона евро. Финалист турнира получит 15 миллионов, а победитель турнира - 19 миллионов.

Также командам предусмотрены средства за продажу прав на трансляции.

Жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в Швейцарии.

Отметим, что благодаря этой победе Украины поднимается на две строчки в таблице коэффициентов УЕФА.

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