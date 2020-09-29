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29 сентября 2020, вторник, 23:50 460
Политика 2020-09-30T00:11:09+03:00
Українські Новини
Киевское "Динамо" оформило выход в группу Лиги Чемпионов, разгромив "Гент"

Киевское "Динамо" оформило выход в группу Лиги Чемпионов, разгромив "Гент"

Кира Молчанова
Киев, Динамо, Лига Чемпионов, ФК Динамо, Гент

Киевское "Динамо" в ответном поединке разгромило бельгийский "Гент" и оформило выход в группу Лиги Чемпионов. Киевляне трижды смогли "расписаться" в воротах гостей.

Первый гол хозяева поля забили в самом начале встречи: Виталий Буяльский пяткой открыл счет. Позже Карлос Де Пена реализовал пенальти.

Еще до перерыва чуть не случился еще один пенальти. Супрягу сбили у штрафной, но арбитр сначала указал на точку, но, изучив видеоповтор, решил, что киевский футболист находился в офсайде до того, как против него нарушили правила.

Во второй половине встречи Родригес закрепил преимущество, реализовав второй одиннадцатиметровый.

Итак, "Динамо" впервые за последние четыре года пробилось в групповой этап Лиги чемпионов.

Помимо киевского клуба в группе Лиги Чемпионов сыграет донецкий "Шахтер". Матчи первого тура пройдут 20 октября.

 

Как сообщали Українські новини, на прошлой неделе сразу 2 украинских футбольных клуба вылетели из розыгрыша еврокубков.

Первый матч с бельгийским "Гентом" закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.

 

 

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