Киевское "Динамо" оформило выход в группу Лиги Чемпионов, разгромив "Гент"

Киевское "Динамо" в ответном поединке разгромило бельгийский "Гент" и оформило выход в группу Лиги Чемпионов. Киевляне трижды смогли "расписаться" в воротах гостей.

Первый гол хозяева поля забили в самом начале встречи: Виталий Буяльский пяткой открыл счет. Позже Карлос Де Пена реализовал пенальти.

Еще до перерыва чуть не случился еще один пенальти. Супрягу сбили у штрафной, но арбитр сначала указал на точку, но, изучив видеоповтор, решил, что киевский футболист находился в офсайде до того, как против него нарушили правила.

Во второй половине встречи Родригес закрепил преимущество, реализовав второй одиннадцатиметровый.

Итак, "Динамо" впервые за последние четыре года пробилось в групповой этап Лиги чемпионов.

Помимо киевского клуба в группе Лиги Чемпионов сыграет донецкий "Шахтер". Матчи первого тура пройдут 20 октября.

Как сообщали Українські новини, на прошлой неделе сразу 2 украинских футбольных клуба вылетели из розыгрыша еврокубков.

Первый матч с бельгийским "Гентом" закончился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости