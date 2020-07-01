Microsoft запускает бесплатные курсы по информационным технологиям для 25 млн человек

Известная корпорация Microsoft запустила бесплатный онлайн-курс по информационным технологиям, и открыла доступ к обучающим материалам LinkedIn Learning, Microsoft Learn и GitHub Learning Lab. Целью компании - к концу 2020 года обучить 25 млн человек, чтобы помочь освоить новую профессию. Об этом сообщает в своем блоге Microsoft.

Как отмечается, материалы будут доступны на специальном сайте на четырех языках — английском, французском, немецком и испанском. Организаторы предоставили возможность не только найти учебные материалы для того, чтобы овладеть одной из 10 профессий, но найти возможности для трудоустройства и подготовиться к интервью.

Профессии связаны с IT-cферой, однако компания также предоставляет возможности освоить навыки менеджера по продажам, графического дизайнера, финансового аналитика или диджитал маркетолога.

После окончания курса желающие смогут получить соответствующий сертификат, который подтверждает полученные навыки — он будет стоить $15. В блоге отмечают, что инициатива компании направлена на ускорение восстановления экономики после коронакризиса и помощь людям, которые потеряли работу из-за пандемии.

Как сообщали Українські Новини, с января текущего года Microsoft прекратил поддержку Windows 7.