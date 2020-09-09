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09 сентября 2020, среда, 13:06 30 Видео
Технологии 2020-09-09T14:00:01+03:00
Українські Новини
Довольно инсайдерских вбросов. Microsoft показала изображения Xbox Series S и назвала цену консоли

Довольно инсайдерских вбросов. Microsoft показала изображения Xbox Series S и назвала цену консоли

Константин Долгий
Microsoft, Технологии, Xbox, игровая приставка
Игровая консоль Xbox Series S. Фото: Xbox / Twitter
Игровая консоль Xbox Series S. Фото: Xbox / Twitter

В то время как на территории Украины заработал музыкальный сервис Spotify, компания Microsoft опубликовала официальные изображения новой Xbox Series S и назвала цену долгожданной консоли.

Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном Twitter-акаунте Xbox, передают Українські Новини.

После многочисленных публикаций в сети разнообразного количества изображений и рендеров сомнительной достоверности, в Microsoft наконец-то внесли ясность и показали, как будет выглядеть Xbox Series S, стоимость которой составит 299 долларов в США и 299 евро на территории Европы.

Вероятнее всего, такой вынужденный анонс Xbox Series S произошел после публикации известного инсайдера и журналиста Брэда Самса, который рассказал о цене консоли и дате релиза — 10 ноября 2020 года.

Согласно сообщению инсайдера WalkingCat, который так же как и Самс опубликовал видео в сети, Xbox Series S на 60% меньше Series X, имеет NVMe-накопитель на 512 ГБ, поддерживает видео в 4K и способна обеспечивать разрешение 1440р в играх.

Отмечается, что консоль можно будет приобрести по тарифному плану Xbox All Access за 25 долларов в месяц. В план также войдут Xbox Live и Game Pass.

Как сообщали Українські Новини, в сети появился ролик с новым прототипом смартфона от китайской компании Vivo, корпус которого способен менять цвет по предпочтению владельца.

Также в Европейском союзе обязали всех производителей гаджетов устанавливать на устройства единый тип кабеля зарядного устройства.

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